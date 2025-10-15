La panelista realizó un impactante anuncio en su programa de radio y soprendió a todos.

Ángel de Brito logró tener un gran éxito con LAM a lo largo de los años y conformó un equipo de primer nivel. Las "angelitas" fueron cambiando temporada tras temporada, pero quien se mantenía firme era Yanina Latorre, mano derecha sin dudas y gran amiga del conductor.

Pero todo lo que empieza en algún momento debe terminar y fue la propia Yanina quien confirmó en su programa de radio que sale al aire por El Observador que dejará de ocupar el puesto de panelista en el programa de América. Esto tomó por sorpresa a todos y reveló el motivo que la llevó a tomar la decisión de ponerle fin a su etapa.

"Lo dije durante todo el año, ahora lo publican todos. Lo dijimos con Ángel mil veces", comenzó diciendo Yanina Latorre. Luego, subrayó que "es lógico, no puedo seguir conduciendo (su programa), terminando y llegando 20 minutos tarde... Lo dijimos desde principio de año con Ángel".

Video: Yanina Latorre confirmó una fuerte noticia sobre su futuro en LAM Yanina Latorre confirmó una drástica y fuerte noticia sobre su futuro en LAM: "No puedo..." Yanina Latorre contó quién podría reemplazarla en LAM Respecto a su futuro reemplazo, Yanina expresó que "para mí le van a ofrecer a Mariana Brey que ella está en Bondi y le van a decir que vaya a LAM, es lo que yo huelo... Brey empezó con Ángel a panelear y es muy efectiva". En otra parte, destacó que de estar en el programa de De Brito, Mariana irá a realizar panelismo de espectáculo dejando de lado el debate político.