La panelista de LAM visitó a Georgina Barbarossa y por supuesto que enfrentó a la periodista.

Yanina Latorre y Nancy Pazos fueron protagonistas de un tenso cruce en Telefe mientras ambas se encontraban participando del programa de Georgina Barbarossa. La conductora de América le recriminó los dichos contra ella en la previa a asistir a la entrevista en el canal de la familia.

Es que Nancy expresó que la panelista de LAM exigió que todo el panel esté completo y por supuesto, esto lo desmintió Yanina en el cara a cara que realizaron. Tras lo sucedido, Latorre decidió hablar en su programa de radio y fue tajante.

"Me dio un poco hasta de lástima, creo que evidentemente esta chica tiene un problema de subestimar al resto porque se autopercibe más elevada", comenzó diciendo Yanina. Además, dejó en claro que "desde el momento que te autopercibís mejor que el otro es que tenés un problema de autoestima".

Video: Yanina Latorre habló tras el picante cruce con Nancy Pazos en Telefe Yanina Latorre habló tras el picante cruce con Nancy Pazos en Telefe: "Tiene un problema" La conductora subrayó que "ya aclaré que no pedí ni exigí que estuvieran los panelistas, no es mi estilo y no me interesa. Yo creo que le molestó la invitación y ella ayer inventó ese show de que 'si va Yanina, yo no voy".