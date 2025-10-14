Cara a cara: Yanina Latorre destruyó en pleno vivo a Nancy Pazos y generó tensión en Telefe

La conductora de América fue invitada al programa de Georgina Barbarossa y se cruzó con la panelista.

La rivalidad entre Yanina Latorre y Nancy Pazos crece día a día y esto queda en evidencia con los fuertes cruces que protagonizan en la televisión. En las últimas horas, la panelista de LAM fue invitada por Georgina Barbarossa a Telefe para una entrevista y, por supuesto, ambas volvieron a sacarse chispas.

Es que Yanina decidió preguntarle cara a cara a Pazos, por qué había expresado en una nota que una de las exigencias para asistir al programa era que todo el panel esté presente en su entrevista: "Yo no exigí nada, la que dijo eso, es mentira. A mí me invitaron y dije 'voy'".

"Ayer también dijiste que preferías no venir si yo venía, no sé por qué", expresó Latorre. En este instante, Nancy se defendió: "Porque ibas a estar un largo rato y yo vengo tres veces a la semana y está bueno venir cuando estamos todos en el panel trabajando".

Ante esta respuesta, Yanina fue por más y le preguntó de manera picante si las condiciones las establecía ella y la respuesta de la panelista sorprendió: "Yo discuto con la producción muchas veces qué es lo mejor para el programa y qué no".