Yanina Latorre hundió a Wanda Nara tras el sugerente mensaje que le envió a Enzo Fernández: "Vos sos tan zor** que..."
En Sálvese Quien Pueda, la periodista destruyó a la conductora de MasterChef Celebrity y salió a defender a Valentina Cervantes.
A una semana de haberse estrenado MasterChef Celebrity, salió a la luz un escándalo inesperado. Y es que aseguran que, hace dos años, Valentina Cervantes se enteró que Wanda Nara le escribió a Enzo Fernández el siguiente mensaje: "Te acabo de ver por el barrio. Si querés, escribime".
Entonces, la conductora del ciclo culinario decidió romper el silencio por medio de un video: "Todo lo que dicen son pavadas. Yo a veces, cuando son pavadas, ni respondo porque siento que se sabe o se da por hecho que es una tontería y no salgo a responder, pero tengo re buena onda ella y la verdad que con todos. Me encanta todo el elenco de mujeres que se formó y creo que ella es igual a mí, en ese sentido, no le da importancia a las tonterías. Todo el tiempo van a pasar cosas. Lo que pasa es que a veces de un chisme o de una cosa que quizás inventan y no salís a contestar, pareciera como que es verdad, pero en realidad es todo mentira".
"Somos vecinas, ya le dije, ojalá que me traiga al bebé que lo adoro. Pero bueno, nada, son tonterías. Hay personas que se dedican a inventarme cosas, a decir pavadas, y bueno, se ve que les da éxito o fortuna en lo que hacen", concluyó muy picante Nara.
Yanina Latorre no se quedó callada y, en Sálvese Quien Pueda, le respondió tajante a la modelo. "Yo te aseguro Wanda Nara que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Obviamente, no vas a decir que sí, porque acá todos los días hablamos y no de vos. Por ahí, vos trabajás gracias a nosotros que te hacemos mucha publicidad", comenzó diciendo la periodista.
Esto fue lo que le dijo Yanina Latorre a Wanda Nara en Sálvese Quien Pueda
"No solo que existe ese mensaje, Valu no está enojada con vos porque le chupás un hue**. Es más, es tan grosa que va a laburar al lugar donde la conductora del programa le escribió, hace dos años, un mensaje al marido que él no te contestó. Él se lo mostró a la mujer y ella lo tiene en su teléfono. Ojalá algún día se anime y te lo muestre", lanzó sin filtros Latorre.
"Todo esto ella lo contó en una mesa de jugadores de fútbol. Vos sos tan zor** que después subiste una fotito de un gol de Enzo ahora, dos años después, y también hacés un pie como 'gracias que yo vengo a la cancha, él mete un gol'. Sos tremenda", continuó filosa Yanina.
"Majo tiene una lista de tipos que, en ese momento, no sabemos si querías joder a Icardi (Mauro Icardi) porque estabas mal con él o porque había pasado lo de 'La China', pero vos a Enzo le escribiste. No hay ningún problema con Valentina, porque le chupás un hue**, pero nadie inventa nada. ¿Yo qué necesidad tengo de decir que vos le mandaste un mensaje a Enzo Fernández? Hay cosas mucho más jugosas que vos y Enzo Fernández", cerró diciendo Yanina Latorre.