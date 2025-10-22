Yanina Latorre hundió a Wanda Nara tras el sugerente mensaje que le envió a Enzo Fernández: "Vos sos tan zor** que..."

A una semana de haberse estrenado MasterChef Celebrity, salió a la luz un escándalo inesperado. Y es que aseguran que, hace dos años, Valentina Cervantes se enteró que Wanda Nara le escribió a Enzo Fernández el siguiente mensaje: "Te acabo de ver por el barrio. Si querés, escribime".

Entonces, la conductora del ciclo culinario decidió romper el silencio por medio de un video: "Todo lo que dicen son pavadas. Yo a veces, cuando son pavadas, ni respondo porque siento que se sabe o se da por hecho que es una tontería y no salgo a responder, pero tengo re buena onda ella y la verdad que con todos. Me encanta todo el elenco de mujeres que se formó y creo que ella es igual a mí, en ese sentido, no le da importancia a las tonterías. Todo el tiempo van a pasar cosas. Lo que pasa es que a veces de un chisme o de una cosa que quizás inventan y no salís a contestar, pareciera como que es verdad, pero en realidad es todo mentira".

Wanda Nara (2) Actualmente, Nara es conductora de "MasterChef Celebrity". Foto/ gentileza prensa Telefe. "Somos vecinas, ya le dije, ojalá que me traiga al bebé que lo adoro. Pero bueno, nada, son tonterías. Hay personas que se dedican a inventarme cosas, a decir pavadas, y bueno, se ve que les da éxito o fortuna en lo que hacen", concluyó muy picante Nara.

Yanina Latorre no se quedó callada y, en Sálvese Quien Pueda, le respondió tajante a la modelo. "Yo te aseguro Wanda Nara que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Obviamente, no vas a decir que sí, porque acá todos los días hablamos y no de vos. Por ahí, vos trabajás gracias a nosotros que te hacemos mucha publicidad", comenzó diciendo la periodista.

Esto fue lo que le dijo Yanina Latorre a Wanda Nara en Sálvese Quien Pueda Yanina Latorre Destruyó A Wanda Nara Por Comunicarse Con Enzo Fernández Hace Dos Años "No solo que existe ese mensaje, Valu no está enojada con vos porque le chupás un hue**. Es más, es tan grosa que va a laburar al lugar donde la conductora del programa le escribió, hace dos años, un mensaje al marido que él no te contestó. Él se lo mostró a la mujer y ella lo tiene en su teléfono. Ojalá algún día se anime y te lo muestre", lanzó sin filtros Latorre.