"Entró el rock": quién es el participante de Masterchef Celebrity que llegó para reemplazar a Pablo Lescano

Con la promesa de una "contracultura", Walas llegó a reemplazar a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity. Cómo fue su debut.

El reality culinario más visto de la televisión argentina, MasterChef Celebrity, dio la bienvenida a un nuevo y sorpresivo participante. El ingreso se produjo tras la primera gala de eliminación, donde dos famosos abandonaron la competencia: uno por decisión del jurado y otro por motivos de agenda.

La salida de Pablo Lescano del ciclo fue el factor clave para la incorporación de una figura completamente inesperada. El líder de Damas Gratis se vio obligado a renunciar debido a complicaciones en su agenda de recitales, dejando un hueco que la producción de MasterChef Celebrity no tardó en cubrir con otra figura representativa de la música nacional.

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity en vivo y sorprendió a todos: "No puedo" Walas, de Massacre, se suma a MasterChef Celebrity en lugar de Pablo Lescano El lunes pasado a la eliminación de Jorge "Roña" Castro, la conductora Wanda Nara anunció el sorpresivo reemplazo. "Vivimos la eliminación del Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo. Así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor", introdujo la conductora.

walas masterchef debut El músico reemplaza a Pablo Lescano por compromisos. Captura de Telefe Nara dio algunas pistas sobre la identidad del flamante concursante diciendo: "Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock". Finalmente, el misterio se develó con la presentación de Walas, el carismático cantante de la mítica banda de rock Massacre.

Walas de Massacre llegó a Masterchef Celebrity para reemplazar a Pablo Lescano. El músico, cuyo nombre real es Guillermo Cidade, ingresó a la cocina y definió su arribo como un cambio de paradigma dentro del certamen. "Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura", lanzó el referente del rock nacional. Además, tuvo un gesto con su predecesor: "Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura".