¿Éxito o fracaso? cómo le fue en el rating a MasterChef Celebrity durante la primera semana

El reality de Telefe que lleva adelante Wanda Nara generó gran expectativa y en esta nota te contamos si conquistó o no a la audiencia.

Telefe sigue apostando fuerte en su prime time y luego del éxito de La Voz Argentina, llegó MasterChef Celebrity, el reality culinario en donde diferentes figuras del espectáculo pondrán a prueba sus destrezas en las cocinas más famosas de la televisión. En esta nota te contamos en detalles cuál fue el sorpresivo número que logró en su primera semana al aire.

El 13 de octubre, posteriormente a la final de La Voz, las hornallas volvieron a encenderse y en su debut logró tocar los 17.2 puntos de rating, siendo lo más visto del día en la noche de la televisión argentina. Esta brecha positiva se mantiene, pero no pudo sostener el número de audiencia de su estreno.

El martes su promedio bajó a 14.8 puntos, mientras que el miércoles obtuvo su cifra más alta hasta la fecha con 17.5 puntos. El día jueves, el programa de Wanda Nara marcó 14.1 puntos, logrando así el promedio más bajo.

MasterChef Celebrity: así le fue al reality de cocina de Telefe Captura de pantalla 2025-10-19 082617 MasterChef conocerá a su primer eliminado. Foto: Instagram/ @masterchefargentina. Pese a esta considerable baja en los números de audiencia, fue lo más visto del día y Telefe logró consolidarse fuertemente contra su competencia como El Trece y América. Este domingo en la noche se conocerá el primer eliminado de la edición 2025.