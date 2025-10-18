La reconocida figura de MasterChef Celebrity que hará de Edna en la versión argentina del musical Hairspray

El famoso integrante del reality de Telefe encabezará un clásico musical de Broadway, asumiendo un papel que marcó la carrera de una leyenda del teatro y la TV de nuestro país.

¡Un bombazo teatral estremeció a la Avenida Corrientes! El reconocido rostro del reality de cocina de Telefe dará un giro rotundo a su trayectoria al sumarse al elenco de una célebre producción de Broadway. Según trascendió en el programa de chimentos Intrusos (América TV), la famosa figura de MasterChef Celebrity asumirá un papel icónico en el musical Hairspray, un rol que en su momento fue magistralmente interpretado por el inolvidable capocómico Enrique Pinti en la escena local.

La famosa figura de Telefe en el teatro musical Hairspray 2026: quién será Edna en el famoso musical de Broadway en Buenos Aires Hairspray 2026: Damián Betular será Edna en el famoso musical de Broadway en Buenos Aires. Video: Intrusos (América TV) El pastelero Damián Betular, conocido por su carisma desbordante y su innato talento para la performance, desembarcará en esta obra musical que se estrenó en la meca del teatro neoyorquino, Broadway, en el año 2002. El espectáculo se inspira en la película homónima de 1988, dirigida por John Waters. La primicia fue acompañada por un cambio de look significativo en el mediático cocinero: se afeitó la barba después de más de una década, un detalle que se pudo apreciar en el programa de streaming donde participa. Este makeover tendría un motivo profesional, ya que, de acuerdo con la información suministrada por la periodista Paula Varela, el profesional culinario habría realizado una sesión de fotos promocionales encarnando ya a "Tracy", el personaje principal, o más probablemente a su madre, Edna Turnblad, que es el personaje que interpretó Pinti.

Edna Hairspray El personaje de Edna en el remake de Hollywood del año 2007 fue protagonizado por John Travolta. Foto: captura pantalla Hairspray La versión original de la pieza cosechó un éxito rotundo, alzándose con ocho estatuillas en los premios Tony, incluyendo el codiciado galardón a Mejor Musical. En Argentina, la adaptación también fue un suceso arrollador cuando se montó en 2008, encabezada por Enrique Pinti, quien personificó a Edna Turnblad. El reparto estelar de aquella época se completó con figuras destacadas del panorama musical y actoral como Salo Pasik, Laura Oliva y Fernando Dente.

El precedente argentino de Hairspray Damián Betular confesó cuál es la pizza que más le gusta El jurado de Masterchef sorprendió con su respuesta Foto: Captura de TV Damián Betular, jurado de Masterchef Celebrity encabezará el famoso musical de Broadway. Foto: Captura de TV Como antesala a aquel exitoso montaje nacional, Canal 13 produjo el reality televisivo titulado "Quiero ser la protagonista de Hairspray". Este concurso buscaba a la actriz que encarnaría a la protagonista de la historia, la joven que soñaba con aparecer en televisión, y acompañaría a Pinti sobre el escenario. Once concursantes aspiraron al codiciado rol, y tras siete emisiones, la ganadora y coprotagonista fue Vanesa Butera.