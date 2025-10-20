El artista tomó la decisión en pleno programa y sus compañeros no podían creer lo que estaba sucediendo.

MasterChef Celebrity tuvo su primera gala de eliminación este domingo 19 de octubre y los participantes con delantal negro se jugaron su participación en el reality en una etapa crucial y con los jurados muy exigentes. Tras las degustaciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis eligieron a la persona que terminaría abandonando el certamen.

Susana Roccasalvo, Andy Chango y Pablo Lescano fueron los primeros famosos en pasar al frente y fueron informados que ambos seguían en el programa debido a la calidad de sus platos. Sin embargo, fue en este momento en donde el vocalista de Damas Gratis sorprendió a todos con un anuncio.

"Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, un grupo de compañeros que, en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef", comentó.

Video: Pablo Lescano decidió abandonar MasterChef Celebrity Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity en vivo y sorprendió a todos: "No puedo" Luego, agregó que "tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije 'no sé si voy a seguir o no'. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es las clases de personas que tenemos acá laburando con nosotros".