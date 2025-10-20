L-Gante quedó en el centro de la polémica por un llamativo episodio con la policía

El cantante de cumbia 420 protagonizó un escándalo luego de que finalizara un show en Roque Pérez, localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Elian Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, fue protagonista de un nuevo escándalo luego de su show en Roque Pérez. Según trascendió, el músico habría conducido a gran velocidad y también fue acusado de robar una moto policial que condujo por varios metros.

El artista se presentó el último fin de semana ante más de 9.000 personas en el marco del 112º aniversario del tren en esa localidad bonaerense. Todo transcurrió con normalidad durante el recital, pero la situación se complicó al finalizar el evento.

L-Gante.jpg El artista fue protagonista de un escándalo luego de su show en Roque Pérez. Instagram oficial de L-Gante/ @lgante_keloke. De acuerdo con la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro, el cantante partió del predio a bordo de su BMW, el cual fue detectado circulando a alta velocidad. Ante esa maniobra, las fuerzas policiales iniciaron un operativo de control para detener el vehículo.

El parte policial señala que el músico "circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial". La camioneta se detuvo luego en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde L-Gante "descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto".

L-Gante El músico fue visto conduciendo a alta velocidad y luego se subió a la moto de un oficial de policía. Instagram/ @lgante_keloke. Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Cuando el área ya había sido despejada, Valenzuela se habría subido a una moto policial Gilera Boge 300, conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone, y avanzó varios metros antes de regresar al lugar.