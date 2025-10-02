En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer la dura información que compromete al artista.

L-Gante vuelve a quedar en el foco del escándalo luego de que salió a la luz una nueva denuncia por estafa contra él. Guido Záffora, panelista de El Diario de Mariana, contó en detalle la información sobre esta nueva polémica que rodea a la expareja de Wanda Nara.

"Escándalo en Uruguay para Elián Valenzuela por tres shows cancelados y un dinero que se le habría pagado a Elián y que ahora no lo reconocen", comenzó contando el periodista. Además, dejó en claro que el empresario de Uruguay expresó en todo momento que el 50% del monto total fue pagado.

Posteriormente a esto, el panelista contó que "24 horas a que Elián tenga que viajar, finalmente le dicen 'se va a tener que reprogramar el show, Elián no va a poder viajar' porque justamente no puede salir del país... Acá viene el escándalo porque lo van a denunciar a Elián Valenzuela por estafa".

Video: denuncian a L-Gante por estafa en Uruguay Polémica denunciaron por estafa a L-Gante en Uruguay y hay escándalo

En el programa de Mariana Fabbiani, además, pasaron un audio del abogado del productor uruguayo: "En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal, obviamente por estafa y apropiación indebida en Uruguay y también se va a hacer lo mismo en Argentina".