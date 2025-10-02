Polémica: denunciaron por estafa a L-Gante en Uruguay y hay escándalo
En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer la dura información que compromete al artista.
L-Gante vuelve a quedar en el foco del escándalo luego de que salió a la luz una nueva denuncia por estafa contra él. Guido Záffora, panelista de El Diario de Mariana, contó en detalle la información sobre esta nueva polémica que rodea a la expareja de Wanda Nara.
"Escándalo en Uruguay para Elián Valenzuela por tres shows cancelados y un dinero que se le habría pagado a Elián y que ahora no lo reconocen", comenzó contando el periodista. Además, dejó en claro que el empresario de Uruguay expresó en todo momento que el 50% del monto total fue pagado.
Posteriormente a esto, el panelista contó que "24 horas a que Elián tenga que viajar, finalmente le dicen 'se va a tener que reprogramar el show, Elián no va a poder viajar' porque justamente no puede salir del país... Acá viene el escándalo porque lo van a denunciar a Elián Valenzuela por estafa".
Video: denuncian a L-Gante por estafa en Uruguay
En el programa de Mariana Fabbiani, además, pasaron un audio del abogado del productor uruguayo: "En las próximas horas estamos presentando una denuncia penal, obviamente por estafa y apropiación indebida en Uruguay y también se va a hacer lo mismo en Argentina".
El relato del abogado que denunció a L-Gante
Luego, subrayó que "esta no es la primera vez que hacen esto, esto es una gimnasia que vienen haciendo. Lo hicieron el 24 de agosto con dos boliches más". En otra parte, dejó en claro que "no podían viajar sencillamente porque no estaba habilitado este muchacho (L-Gante) a viajar y obviamente que jamás iban a poder cumplir con esto".