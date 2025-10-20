La participante de MasterChef dialogó con el cronista del programa de Yanina Latorre y fue contundente.

Wanda Nara vuelve a ser tema de debate en los diferentes programas de espectáculo luego de que salió a la luz un fuerte dato que la vincula de cierta manera con Enzo Fernández, futbolista y pareja de Valentina Cervantes, participante de MasterChef Celebrity.

Es que la mediática le habría enviado un mensaje subido de tono al jugador del Chelsea de Inglaterra durante el 2023. Fue Santiago Sposato quien dio a conocer los detalles y generó gran polémica: "Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés. Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y va directamente a mostrárselo a Valentina".

Desde Sálvese Quien Pueda (América) fueron a buscar la palabra de Valentina Cervantes y ella fue tajante con sus respuestas: "Que yo sepa... No he visto ningún mensaje, pero bueno". Ante la nueva respuesta del cronista sobre el tema, la participante del programa de Telefe dejó en claro que Enzo Fernández nunca le habló sobre el tema.

Valentina Cervantes habló sobre el supuesto mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández Valentina Cervantes rompió el silencio tras el mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández "Lo vi el otro día, me mandaron los clips mi familia porque yo no miro tele en mi casa, pero me mandaron el clip", sostuvo Cervantes. El periodista le consultó si le habló a Enzo sobre esto y ella subrayó que "mirá si lo voy a molestar a Enzo por una boludez", restándole claramente importancia a la información que salió a la luz.