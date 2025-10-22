El sorpresivo saludo de cumpleaños que Yuyito González le envió a Javier Milei en su programa

Tras un largo tiempo sin mencionar al Presidente en su ciclo, la conductora sorprendió a su audiencia con un peculiar mensaje dedicado a su expareja.

La presentadora Yuyito González protagonizó un momento que acaparó la atención de la audiencia en el inicio de su ciclo matutino, Empezar el Día (Ciudad Magazine). Apenas se pusieron en marcha las cámaras este miércoles, la anfitriona lanzó un mensaje que desvió el foco del espectáculo y lo dirigió directamente hacia la cúpula del poder. Con una sonrisa reveladora en su rostro, la exvedette se tomó un instante para expresar un afectuoso deseo.

El inolvidable vínculo entre Yuyito González y Javier Milei Yuyito y Milei en Ciudad Magazine “Quiero saludar muy especialmente, por su cumpleaños, a nuestro querido presidente de la Nación”. Este saludo, que fue acompañado por el clásico tema musical de feliz cumpleaños, sugiere que la llama del recuerdo de su antiguo nexo con el actual Jefe de Estado se mantiene viva.

La muestra de afecto de la conductora no se limitó únicamente al saludo inicial. En su intervención frente a cámaras, González no escatimó en buenos augurios para el homenajeado, manifestando: “Que tengas un hermoso día, feliz cumpleaños”. Además, sumó una enérgica frase que resuena con la filosofía de vida del político: “Rendirse nunca”. Esta secuencia de gestos y palabras, justo antes de dar comienzo a la programación habitual, se puede interpretar como una señal de la nostalgia que aún perdura por la relación que la unió al presidente Javier Milei.

Su conexión sentimental tuvo comenzó en 2024, tras un encuentro fortuito en un acto social, derivando en citas discretas y, finalmente, en la formalización de su noviazgo. La confirmación de este vínculo amoroso generó una enorme repercusión en la prensa y despertó una intensa curiosidad acerca de la intimidad del líder político y la reconocida figura mediática.

Yuyito González sorprendió a su audiencia con el particular saludo de cumpleaños El saludo de Yuyito González a Javier Milei por su cumpleaños. Video: Ciudad Magazine A lo largo del tiempo que duró la unión, González se convirtió en un apoyo constante para Milei, acompañándolo en diversos ámbitos, tanto personales como profesionales. Si bien optaron por una postura de discreción respecto a los pormenores de su vida en común, la presentadora no dudó en referirse a su expareja en múltiples entrevistas, utilizando palabras cariñosas y destacando en particular dos de sus atributos: su agudeza mental y su sensibilidad humana. Este trato afectuoso cimentó la imagen de una pareja sólida a pesar de las presiones del escrutinio público.