La conductora dialogó con el programa Puro Show luego de la invitación que recibió por parte del presidente.

Javier Milei presentó su nuevo libro en el Movistar Arena y sorprendió a todos al cantar cinco temas sobre el escenario. Para sorpresa de muchos, quien asistió al evento fue nada más ni nada menos que Yuyito González, expareja del presidente.

La conductora de Empezar el Día, presenció el show de principio a fin y por supuesto que los medios de comunicación fueron a buscar su palabra: "Fui como invitada a la presentación del libro de Milei. La verdad que estuvo lleno y repleto el Movistar".

En otra parte de la entrevista con el cronista de Puro Show, Amalia comentó que "el show musical y la presentación del libro estuvo muy bueno, yo me sentí muy cómoda, la verdad". Se hablaba de un posible encuentro tras el evento, pero Yuyito aclaró que no se pudo dar.

Video: Yuyito González habló sobre el show de Javier Milei Yuyito González rompió el silencio tras asistir al polémico show de Javier Milei Obviamente que volvieron a consultarle por una reconciliación entre ambos y ella fue contundente: "Mi vida afectiva y laboral no la puedo separar de mi vida espiritual. Lo que Dios ponga en mi vida sé que va a ser lo mejor y si o si tienen que ser los mejores años de mi vida, así que vamos por eso".