Lo que no se vio del show libertario: con Yuyito, facciones enfrentadas y heridos por el ingreso de Milei

El mandatario emuló aquel espectáculo del 22 de mayo del año pasado en el Luna Park , donde reunió a sus dirigentes más cercanos y ofició de cantante. En aquel momento, todo era ganancia para el jefe de Estado, que gozaba de un contexto sumamente alentador en todos los sentidos.

A diferencia de ese momento de algarabía, Milei llegó a presentarse cómo líder de la “Banda Presidencial” en un presente desafiante para su Gobierno, a tres semanas de las elecciones nacionales, cuyas encuestas arrojan resultados preocupantes para La Libertad Avanza.

Fiel a su impronta bilardista, el referente libertario pretende reconstruir aquella “épica” que lo llevó a la Casa Rosada. Repite reductos, protagonistas y casi un mismo formato. Ya había realizado un acto de este estilo en 2023 en épocas de campaña electoral.

Ese simulacro lo pudo regenerar de manera superficial. Se pudieron observar a muchos de los dirigentes violetas que apuntalaron la figura de Milei hace dos años, con una euforia que contagió a muchos de los que se congregaron por la tarde en el Parque Los Andes, ubicado en el límite de los barrios Chacarita y Villa Crespo.

Sin embargo, se trató de una puesta en escena, una teatralización de una interna que intenta taparse con sonrisas y miradas de ocasión. Es tal el nivel de división dentro del propio Gobierno que las propias tropas libertarias se ubicaron en dos sectores distintos, tanto fuera como dentro del estadio. En el amplio espacio público porteño cientos de personas que pertenecen a las filas de Karina, hermana del presidente, se vistieron de violeta y representaron el mayor despliegue federal. La gran mayoría de las provincias estuvieron presente, mediante la llegada de decenas de micros que esperaron en la zona.

En contrapartida, volvió el color bordó a las actividades oficiales. Luego de meses de desencuentro, tras su marginación en el cierre de listas, la agrupación que encabeza Santiago Caputo llegó en gran número, con la presencia de distintos referentes como el propio consultor, el diputado Agustín Romo, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el influencer Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo Dan”.

En ningún momento se mezclaron durante la previa de la actividad. Parecían dos facciones de barras de fútbol, con simbologías y cánticos distintos. Incluso con una marcada diferencia etaria.

Esa misma situación se ratificó dentro del Movistar Arena, donde la propia organización del evento hizo que una platea sea para los violetas y la otra para los bordó. Casi como si fuera un partido con dos hinchadas. Hubo una leve mezcla en el sector del campo de juego.

Al igual que en los últimos actos libertarios, hubo decenas de encapuchados que llegaban sorpresivamente y bajaban con bolsas con pecheras y remeras violetas. “Son los mismos que viene trayendo Pareja”, señaló un alfíl de las “Fuerzas del Cielo” que señaló al armador karinista, uno de los autores de las últimas movidas de La Libertad Avanza en el Conurbano, donde abundaron los punteros y los militantes que reconocían rentar su tiempo e imagen.

Supuestos seguidores libertarios yéndose antes que hable Milei Supuestos seguidores libertarios yéndose antes que hable Milei

Fueron los mismos “militantes” que esta noche escucharon el show musical y se retiraron al área gastronómica hasta la finalización del evento, mientras que otros grupos decidieron directamente irse del estadio rumbo a sus colectivos. Todavía no había arrancado el discurso final de Javier Milei, en su segmento donde explicaba su libro y el presente de su gobierno.

Hubo dos sectores laterales que había invitados del Gabinete y del Congreso. Por allí sorprendió la presencia de “Yuyito” González, la expareja del presidente, quien optó por mantener perfil bajo.

Peleas afuera y heridos por la "estampida" para acercarse a Milei

Ingresó la ambulancia al Movistar Arena Ingresó la ambulancia al Movistar Arena

Se trató de una tarde noche sangrienta. Hubo varios heridos producto de dos grescas en las inmediaciones. Aparecieron distintos grupos opositores a la gestión libertaria que buscaron agredir a quienes asistían al acto. La televisión captó aquellos momentos de tensión sobre el Parque Los Andes y la Avenida Corrientes, aunque fuentes oficiales reportaron graves incidentes debajo del Viaducto de la Línea San Martín.

Otro acontecimiento que provocó estupor fueron las víctimas que provocó el ingreso de Milei. Tal como hace en sus actos partidarios, el mandatario hace su entrada por alguna de las esquinas y se mezcla entre la multitud.

Si bien le hicieron un pasillo, su anillo de seguridad se vulneró automáticamente, generando que se agolpen decenas de personas por segundo para saludarlo o tocarlo.

Para intentar resguardar la integridad del jefe de Estado, los custodios presidenciales intentaron empujar a quienes puedan complicar el avance de Milei, sumado al desesperado afán de los militantes de querer aproximarse a su ídolo, sin importar las formas. MDZ pudo constatar al menos dos jóvenes heridas con politraumatismos producto de “la avalancha” de personas que se precipitaron sobre ellas. Fueron atendidas por el servicio de ambulancias privada, que hospitalizó a una de ellas, según pudo saber este medio. “Fue impresionante, decenas de zapatillas tiradas, se robaron algunos celulares en el tumulto. No hubo un muerto de casualidad. Menos mal que nadie se cayó delante de Milei, estaríamos hablando de otra cosa ahora”, relató una fuente libertaria, que caminó gran parte de ese trayecto hacía el escenario.