Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras su show: "Está fuera de la realidad y le falta el respeto a la gente"

El gobernador bonerense Axel Kicillof reaccionó en vivo al show musical que dio Javier Milei en el Movistar Arena , en plena crisis económica y política por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura tras el escándalo del narcotráfico. “Es asombroso. Están completamente fuera de la realidad”, lanzó el mandatario.

En una entrevista por C5N, Kicillof dejó ver su indignación por el recital que dio el libertario junto a su "Banda Presidencial", integrada por legisladores y militantes. “Estuve recorriendo la provincia: hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente?”, cuestionó.

“Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo, porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, agregó, y alertó: “Ante una situación laboral, productiva y social como la que se vive hoy en Argentina, un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”.

Ante el impacto por el show que incluyó canciones de Charly García, Gilda, La Renga y Sandro, entre otros, Kicillof contrastó con datos, al afirmar que la morosidad de las familias bonaerenses llegó al 5,9%, “el peor número desde la crisis de 2009”, y que “ya supera los niveles de la pandemia”. En esa línea, aseguró: “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, disparó.

La reacción de Axel Kicillof ante el show de Javier Milei

Axel Kicillof habló sobre la renuncia de Espert a su candidatura

Respecto a la reciente renuncia de Espert, quien encabezaba la lista a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Kicillof sostuvo que “no hubiera ocurrido si la provincia no le hubiera puesto un límite al liberalismo en las urnas”. Y arremetió: “Si fuera por Milei, seguía. No sé si no lo bajaron los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es el gobierno de Donald Trump”.

El gobernador puso sobre la mesa que en Estados Unidos hay juicios contra Fred Machado, donde piden su extradición. “Acá lo sostenían a Espert. No lo bajaron por las denuncias, ni por los 200 mil dólares, ni por los viajes, ni por las mentiras que dijo. Lo bajaron porque no rinde como candidato”, afirmó.

Axel Kicillof cargó contra Javier Milei tras su recital

Luego cuestionó la decisión del oficialismo de reimprimir las boletas tras la salida de Espert: “Nos metieron en un sistema más caro y ahora quieren modificar todas las boletas, lo que costaría más de 10 millones de dólares”, cuestionó.

En esa línea, Kicillof insistió en que “el 26 de octubre hay que ponerle un límite” y alertó sobre la pérdida de reservas de los últimos días: “Están fuera de la realidad. Hoy se volvieron a perder reservas. Yo contabilizo 1.300 o 1.400 millones de dólares quemados en cuatro jornadas consecutivas, mientras Caputo está en Estados Unidos sin fecha de regreso. La situación es grave: deberían estar ocupándose de la economía”, sentenció el gobernador bonaerense.