¿Reconciliación en puerta? Yuyito González rompió el silencio tras la invitación que le hizo Javier Milei

La conductora de Empezar el Día dialogó con A la Tarde tras la información que salió a la luz en las últimas horas.

Amalia Yuyito González y Javier Milei volverán a encontrarse después luego de seis meses. Es que la periodista fue invitada por el propio presidente al evento que realizará en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro y por supuesto, no se negó y estará presente en el lugar.

"Agarró el teléfono y la llamo: 'Hola, Amalia, estás ahí... te necesito', Milei llamó a Yuyito González", expresó Marcela Tauro en Intrusos sobre la invitación que realizó el mandatario a su expareja. Además, dejó en claro que "venían hablando y hoy la invitó a la presentación. Va como invitada especial".

Lo cierto es que desde el programa A la Tarde fueron a buscar la palabra de Yuyito quien se mostró feliz y respondió las preguntas del cronista: "Veníamos hablando un poquito y me contó que tenía la presentación del libro y así como fui al Luna Park voy a esta", subrayó sobre cómo la invitó Javier Milei.

Video: Yuyito González habló sobre la invitación que le realizó Javier Milei ¿Reconciliación en puerta? Yuyito González rompió el silencio tras la invitación de Javier Milei a su evento

Respecto a los rumores de reconciliación que comenzaron a correr tras la noticia, ella subrayó que no le cae para nada mal y dejó en claro que "no nos vimos nunca. En seis meses que hace que estamos separados no nos hemos visto y así que nos veremos hoy. Voy a estar en un VIP, no sé si lo voy a ver, se que voy a la presentación".