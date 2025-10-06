Alejandro Fantino sorprendió a Jorge Rial al anticipar el cambio de figuras que llegaría a la cúpula del Gobierno

Este lunes en Cónclave (Carnaval Stream), Alejandro Fantino sorprendió a Jorge Rial al revelar un cambio de figuras que ocurriría próximamente en un espacio de vital importancia para el Gobierno.

El periodista se refirió a la danza de nombres alrededor de la presidencia de la Cámara de Diputados, generando así el inmediato retruque de Rial , quien en alusión al rol que actualmente cumple Martín Menem cuestionó: "¿Por qué nuevo presidente, si tienen presidente?". Entonces Fantino aclaró que el cambio llegaría a fin de año, dando a entender que la nueva designación se produciría poco tiempo después de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

En sintonía con su planteo, Jorge Rial redobló sus dardos y preguntó: "¿No fue buena la presidencia de Martín?". A lo que Alejandro Fantino se limitó a responder: "Yo ya no te podría decir si fue buena o no fue buena. Con chaucha y palito, el chabón te consiguió todas las leyes...".

Entonces Rial devolvió tajante: "No consiguió nada, perdió todo. Quiero saber los nombres". En ese momento, Viviana Canosa quiso saber si el candidato sería el diputado nacional Cristian Ritondo. Tras mantener el misterio durante unos segundos, Fantino remarcó que el nombre de Ritondo estuvo en el tapete, pero que el elegido como nuevo presidente de la Cámara de Diputados sería Juan Schiaretti.

Recordemos que el candidato a diputado nacional de Córdoba participó recientemente junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, del lanzamiento de campaña de Provincias Unidas, el nuevo espacio federal que aspira a posicionarse en las elecciones legislativas.

"Me la contaron hoy y por ahí es humo", agregó Alejandro Fantino sobre la potencial designación de Juan Schiaretti al frente de la Cámara Diputados. Sin embargo, en sintonía con su colega, Viviana Canosa deslizó: "Yo la tiré hace un rato, no para la Cámara de Diputados, pero como parte del paquete de gobernabilidad, o sea, 'te bancamos para que puedas gobernar después del 26, pero Mauricio (Macri) y Schiaretti quieren formar parte de esto'".