El hijo de Carmen Barbieri no tuvo filtros a la hora de hablar de su primera infidelidad en el programa de Matías Martin.

Federico Bal volvió a estar en los principales portales que cubren espectáculo luego del fogoso video que se viralizó en redes sociales donde estaba a los besos con la cronista de Los Profesionales de Siempre. En medio del furor, el hijo de Carmen confesó a que edad fue la primera infidelidad y con quién.

"Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria", contó en una entrevista con Matías Martin para Todo Pasa (Urbana Play). Al realizar esta declaración, los presentes quisieron saber más sobre el tema e indagaron sobre quién era la persona en cuestión.

"Ella es Stephanie Demner. Fue mi primera novia. Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años", expresó Federico Bal.

Video: Federico Bal reveló a que famosa le fue infiel Federico Bal confesó el nombre de la primera famosa a la que le fue infiel y sorprendió a todos

El actor dejó en claro que "ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa".