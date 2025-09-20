El actor se ha visto envuelto en diversas polémicas con sus exparejas. Recientemente, confesó algo que lo persigue hasta el presente: los detalles.

Federico Bal vuelve a estar en el centro de la escena mediática con una confesión que no deja a nadie indiferente. A dos años de la resonante separación de Sofía Aldrey, el actor rompió el silencio sobre la famosa "infidelidad del lavarropas" y sorprendió al admitir que, a pesar del escándalo, su comportamiento no cambió del todo.

En una reciente entrevista, Bal no esquivó la pregunta sobre su vida sentimental y, con la misma picardía de siempre, confirmó que ha vuelto a cometer infidelidad. "Después del lavarropas no volví a lavar ropa, que eso es importante, pero sí volví a ser infiel", confesó.

El actor, que hoy se encuentra soltero, aseguró que está en un proceso de cambio personal. "Estoy trabajándolo, por eso no estoy de novio con nadie", explicó, dando a entender que es consciente de sus acciones y prefiere tomarse un tiempo para sanar antes de formalizar una nueva relación.

Federico Bal y un romance oculto Embed - Federico Bal reveló un detalle del lavarropas gate que lo persigue hasta el día de hoy: "Estoy trabajándolo"

Aunque no quiso dar más detalles sobre su vida amorosa actual, Fede Bal se refirió a su vínculo con Evelyn Botto. Se mostró reservado y aseguró que le pasan "cosas muy lindas", pero prefirió mantener los detalles en la intimidad.