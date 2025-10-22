El joven dialogó con Karina Mazzocco en A la Tarde y se vivió un tenso momento al cruzarse con el hermano de Natacha.

Un nuevo escándalo rodea a la familia de Natacha Jaitt y enfrenta nada más ni nada menos que a Ulises Jaitt y Valentino, hijo de la actriz. Es que el joven denunció maltrato por parte de su tío y se enfrentaron fuertemente en el programa de Karina Mazzocco que sale al aire por América.

"Él me crió desde que era chico, desde que pasó lo de mi papá hasta los 16 años que yo me fui al hogar, él es un violento, no puedo creer que diga que es mentira, lo que yo dije porque me pegó y me hizo un montón de cosas más", comentó el sobrino de Ulises en el programa. Además, dejó en claro que "hice lo que puede para sacar mi verdad adelante porque fui menor en su momento y sufrí violencia por parte de él".

En otra parte de la nota, el hijo de Natacha Jaitt comentó que "me dijo que estoy resentido por la vida que tuve, me parece asqueroso que diga eso. Fallecieron mis viejos la con*** de tu madre y venís y me cagás a trompadas porque me porto mal, porque soy un adolescente rebelde y me mando mis cagadas, hacete el bolu**".

Video: el fuerte cruce entre Ulises Jaitt y su sobrino El sobrino de Ulises Jaitt lo denunció por maltrato y lo insultó en vivo: "Tarado de mie***" Por supuesto que Ulises decidió tomar la palabra ante las fuertes declaraciones y comentó que "a un familiar que no voy a nombrar este chico hace unos días le dijo en privado 'yo a mí tío Ulises lo amo'... Después de todo lo que dijo en la tele".