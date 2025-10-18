El hermano y el hijo de Natacha Jaitt tuvieron un tenso cruce en LAM: "Dijo que yo le pegaba a los 8 años"
Un tenso momento se vivió en el programa de Ángel de Brito al cruzar las declaraciones de Valentino Yospe con la versión de Ulises Jaitt.
Una intensa y dolorosa polémica ha irrumpido en el ámbito del espectáculo, protagonizada por el hermano de la fallecida Natacha Jaitt y su sobrino, el joven Valentino Yospe. La disputa se desató a partir de las impactantes afirmaciones del hijo de la mediática, quien le imputa a su tío haber ejercido violencia física sobre él desde sus tempranos ocho años. Por su parte, Ulises Jaitt intenta refutar categóricamente cada uno de los señalamientos de su familiar, en una confrontación que expone intimidades y un profundo quiebre en la relación.
La férrea defensa de Ulises Jaitt ante las serias imputaciones de su sobrino
Este viernes en LAM (América TV), el hermano de la recordada figura televisiva exteriorizó su asombro y desazón ante las acusaciones, destacando el profundo compromiso y la dedicación que asegura haber mantenido con el hijo de la modelo. "Todo lo que yo hice por él, le di once años de mi vida. Cuando se murió su papá de cáncer en 2012 me encargué de él junto a Natacha y luego, cuando mataron a Natacha, me dieron la tenencia porque él razonaba a los 13 años y dijo, ante psicólogos, que quiere vivir conmigo”, aseveró de manera taxativa. Con notoria irritación, cuestionó la cronología de los hechos narrados por el joven: “Él dijo que yo le pegaba de los 8 a los 16 y cómo a los 13 eligió vivir conmigo, cuando ya era un chico ubicado en tiempo y espacio”, continuó, rememorando el pasado.
Te Podría Interesar
La turbulenta adolescencia de Valentino fue mencionada por su tío como un período especialmente difícil. Ulises describió algunos sucesos dramáticos de esos años y puntualizó en 2022 como el más complejo a nivel personal, debido a las "cosas graves" que, según su versión, su sobrino cometió y por las cuales él debió responder. "Su adolescencia fue muy fuerte, una bomba de tiempo. En 2022 fue el peor año de mi vida por afrontar todas las que él se mandaba, lo sigo cuidando, porque cometió actos graves. Terminó en un hogar donde me denunció por maltrato”, agregó. Ulises insinuó que la mudanza del joven a un centro de menores fue un movimiento intencionado, señalando un supuesto plan: “Estaba en pareja con una chica que vivía en ese hogar y entendí que quería ir a ese lugar, era su plan porque ahí tenían cocinero, personal de limpieza y le daban plata los sábados, algo que yo no tenía”.
La contundente réplica de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt
Desde la otra vereda, el hijo de Natacha Jaitt no dudó en responder a las manifestaciones de su pariente, indicando que las desmentidas de su tío no lo sorprendían. “No me sorprende porque él hace poco a poco lo que puede para mostrar que eso es mentira, así como lo hizo en instagram. Él dice que por respeto a mi madre, no quiere hablar. Hubiera tenido un problema con ella desde que me tocó en el primer día”, replicó el joven. Valentino reconoció la intervención de su tío en su crianza, aunque con un matiz crítico: “Hay una realidad de que Ulises se hizo cargo de mí por menos de 20 años de su vida, pero no manejó bien la situación cuando me empezó a pegar. Nadie lo obligó. Yo no le pedí con consciencia a la poca edad que tenía”, refutó Yospe, negando cualquier tipo de consentimiento.
El hijo de la mediática profundizó en su relato de convivencia, describiendo un ambiente familiar que considera nocivo. Relató que los intentos de su tío por educarlo fueron, a su juicio, un fracaso, y los contrastó con situaciones que lo afectaron profundamente: “Intentaba enseñarme las cosas que él sabía, me quiso dar su enseñanza y no fue la mejor. Me quería enseñar sobre el respeto y me traía chicas a casa a cog* en casa para que escuche los gemidos. Siempre me hablaba de cul* y te*. Siempre tenía alcohol en la barra”, detalló. Concluyó su descargo haciendo hincapié en la dureza de su existencia junto a su familiar, aunque admitió que la opción de un hogar era la última a considerar. “No paraba de putear, pegarme y cag* a trompadas con quien fuera. Fue la peor opción, pero era lo mejor dentro de lo que yo tenía, no quería estar en un hogar porque sabía que el día de mañana iba a poder tener un techo y no quedarme solo”, cerró, acusando a su tío de agresiones físicas graves: “Me denunció porque yo hablé mal de él en los medios y yo lo acuso porque él me cag* a trompadas desde que tengo ocho años de edad. Nada justifica la violencia, pudiste haber sido el mejor tío del mundo, pero hasta me ahorcaste”. Por último, Ulises Jaitt concluyó que hay circunstancias delicadas que prefiere no hacer públicas en honor a la privacidad de su sobrino y consideró que el joven "Necesita terapia psiquiátrica”.