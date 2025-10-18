El hermano y el hijo de Natacha Jaitt tuvieron un tenso cruce en LAM: "Dijo que yo le pegaba a los 8 años"

Un tenso momento se vivió en el programa de Ángel de Brito al cruzar las declaraciones de Valentino Yospe con la versión de Ulises Jaitt.

Una intensa y dolorosa polémica ha irrumpido en el ámbito del espectáculo, protagonizada por el hermano de la fallecida Natacha Jaitt y su sobrino, el joven Valentino Yospe. La disputa se desató a partir de las impactantes afirmaciones del hijo de la mediática, quien le imputa a su tío haber ejercido violencia física sobre él desde sus tempranos ocho años. Por su parte, Ulises Jaitt intenta refutar categóricamente cada uno de los señalamientos de su familiar, en una confrontación que expone intimidades y un profundo quiebre en la relación.

Este viernes en LAM (América TV), el hermano de la recordada figura televisiva exteriorizó su asombro y desazón ante las acusaciones, destacando el profundo compromiso y la dedicación que asegura haber mantenido con el hijo de la modelo. "Todo lo que yo hice por él, le di once años de mi vida. Cuando se murió su papá de cáncer en 2012 me encargué de él junto a Natacha y luego, cuando mataron a Natacha, me dieron la tenencia porque él razonaba a los 13 años y dijo, ante psicólogos, que quiere vivir conmigo", aseveró de manera taxativa. Con notoria irritación, cuestionó la cronología de los hechos narrados por el joven: "Él dijo que yo le pegaba de los 8 a los 16 y cómo a los 13 eligió vivir conmigo, cuando ya era un chico ubicado en tiempo y espacio", continuó, rememorando el pasado.

Ulises Jaitt le puso nombre a la persona que cree que asesinó a Natacha. Foto: Captura TV Ulises Jaitt se defendió de las duras acusaciones de su sobrino. Foto: captura pantalla Canal América La turbulenta adolescencia de Valentino fue mencionada por su tío como un período especialmente difícil. Ulises describió algunos sucesos dramáticos de esos años y puntualizó en 2022 como el más complejo a nivel personal, debido a las "cosas graves" que, según su versión, su sobrino cometió y por las cuales él debió responder. "Su adolescencia fue muy fuerte, una bomba de tiempo. En 2022 fue el peor año de mi vida por afrontar todas las que él se mandaba, lo sigo cuidando, porque cometió actos graves. Terminó en un hogar donde me denunció por maltrato”, agregó. Ulises insinuó que la mudanza del joven a un centro de menores fue un movimiento intencionado, señalando un supuesto plan: “Estaba en pareja con una chica que vivía en ese hogar y entendí que quería ir a ese lugar, era su plan porque ahí tenían cocinero, personal de limpieza y le daban plata los sábados, algo que yo no tenía”.

La contundente réplica de Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt El hijo de Natacha Jaitt denunció a su tío El hijo de Natacha Jaitt, Valentino Yospe, denunció a su tío semanas atrás en Puro Show. Video: Puro Show (El Trece) Desde la otra vereda, el hijo de Natacha Jaitt no dudó en responder a las manifestaciones de su pariente, indicando que las desmentidas de su tío no lo sorprendían. “No me sorprende porque él hace poco a poco lo que puede para mostrar que eso es mentira, así como lo hizo en instagram. Él dice que por respeto a mi madre, no quiere hablar. Hubiera tenido un problema con ella desde que me tocó en el primer día”, replicó el joven. Valentino reconoció la intervención de su tío en su crianza, aunque con un matiz crítico: “Hay una realidad de que Ulises se hizo cargo de mí por menos de 20 años de su vida, pero no manejó bien la situación cuando me empezó a pegar. Nadie lo obligó. Yo no le pedí con consciencia a la poca edad que tenía”, refutó Yospe, negando cualquier tipo de consentimiento.