La periodista sorprendió a todos en una fiesta y un detalle no pasó para nada desapercibido.

Luciana Elbusto vuelve a estar en el foco de la polémica luego de asistir a una fiesta de disfraces vestida de Blancanieves. Pero esto no es todo, ya que sorprendió a los presentes con un detalle que recordó a Diego Brancatelli.

Meses atrás aparecieron fuertes chats entre ambos y la periodista finalmente reconoció que ambos tuvieron un amorío. Lo cierto es que en las últimas horas se filtraron imágenes de la comunicadora en una sesión de fotos.

En las imágenes que difundió el periodista Fede Flowers, Elbusto posó en la fiesta de la Revista Paparazzi, junto a otras personas disfrazadas que se pusieron unas caretas con la cara de Diego Brancatelli.

Luciana Elbusto se vistió de Blancanieves Luciana Elbusto se vistió de Blancanieves y le lanzó una picante indirecta a Diego Brancatelli Sin embargo, el periodista aclaró que no se trataba de algo armado, a propósito, sino que fue algo que surgió en el medio de la noche y se tomó con humor: "Había máscaras de distintos famosos en toda la fiesta, fue un chiste interno que quedó entre quienes compartían la sesión en el primer piso y de manera privada".