Se filtró un inédito audio que Diego Brancatelli le envió a Luciana Elbusto y generó polémica: "Le dio celos"

Mayo fue un mes infernal para Diego Brancatelli , pues se filtraron conversaciones con fuerte connotación sexual, intercambiados con Luciana Elbusto . Tras darse a conocer diversos detalles de quienes fueron amantes, el esposo de Cecilia Insigna sufrió nuevamente otra filtración y volvió la polémica.

En esta ocasión, se trata de un audio que el periodista habría enviado hace unos meses a Luciana Elbusto y en el contenido del mismo le manifestaba celos. El contexto se dio tras una entrevista que Elbusto mantuvo con Matías Alé, con quien también tuvo una relación amorosa en 2024.

Durante la emisión de Lape Club Social (América TV), los periodista procedieron a mostrar el polémico audio. Allí se escucha la voz de Brancatelli : "Me fui y me puse a ver, primero vi una historia de Instagram, era la 1 de la mañana".

"Y vi una historia tuya que dice 'bueno, desde Editorial Atlántida...', y por adentro digo 'la puta madre, fe a la editorial y no me dijo nada que fue, pude haber ido a *** con mucho más tiempo", expresó Brancatelli en el audio.

Luego, continuó con su historia: "Dije 'listo no me quiere ni ver porque si va a la editorial y ni me avisa, ya está... es hermosa, buena onda, quedamos bien pero no quiere ni verme', eso pensé yo para adentro".

Luego, confesó sus sentimientos: "Siguiente historia, vi que decía 'enlace de programa' y ahí me puse a ver. Obviamente era muy tarde así que no podía ver las 2 horas de programa... y cuando empezó la nota con él (Matías ALé), cada comentario, cruce de miradas, cada anécdota era una puñalada al corazón".

El audio fue cortado en una frase que expresa celos por parte del periodista: "Mirá que hace un montón no me pasa esto, con Cecilia soy cero celoso, nunca hubo situaciones como para que me produzca eso y, imaginate hace como 12 años que no siento eso, ni un dolor en el pecho, ni tampoco amerita porque no tengo derecho a sentirlo".