¡No se esconden! Las fotos de Nicolás Vázquez con Dai Fernández tras blanquear la relación

Yanina Latorre reveló imágenes del actor junto a su nueva pareja disfrutando de una salida juntos y queda en claro que viven a fondo su historia de amor.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández se encuentran disfrutando de su relación amorosa luego de la separación del actor con Gimena Accardi. La actriz fue una de las mujeres apuntadas como la tercera en discordia, aunque la expareja lo negó de manera rotunda.

Si bien se especulaba con que ambos estarían comenzando una relación tras separarse de sus respectivas parejas, todo quedaba en un simple rumor hasta que Nicolás decidió contar la verdad: "Estamos bien, es algo de muy poquitos días, como dijo Yanina. Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien".

Lo cierto es que la relación va avanzando de gran manera y Yanina Latorre compartió imágenes inéditas de Nicolás Vázquez junto a Dai Fernández. Es una de las primeras imágenes donde se los ven juntos sin estar en la obra de teatro que es un verdadero éxito en la taquilla.

"Empezaron a estar juntos, está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos y ahora se van unos días a Filadelfia a correr la carrera más importante que es la carrera de Rocky", comentó Yanina. Posteriormente a esto, mostró las fotos.