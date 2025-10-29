Nazarena Di Serio reveló impactantes detalles de la historia de acoso que vivió y dejó en shock a todos

La periodista de El Trece contó en A la Tarde cómo afrontó el momento y el material que le llegaba.

En las últimas semanas, salió a la luz una denuncia de acoso que realizó Agustina Peñalva contra Walter Graziano. Esto hizo que diferentes figuras del mundo de la televisión se animen a contar sus historias como pasó con Soledad Larghi y quien se sumó en estas últimas horas fue Nazarena Di Serio.

La joven comunicadora que trabaja en El Trece dialogó con Karina Mazzocco en A la Tarde y contó detalles de la fuerte situación que vivió: "Estábamos en Resumido hablando de lo que estaba pasando Agustina Peñalva con esto del botón antipánico y justo conté una mala experiencia que tuve yo".

"Acá en el canal, cuando era más chica, empecé a recibir muchos regalos bastante intimidantes. En un momento me había llegado un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, de mi familia y de todos, me asustó bastante", expresó la periodista sobre la situación de acoso que vivió.

Nazarena Di Serio reveló el calvario que vivió con una persona que la acosaba Nazarena Di Serio reveló impactantes detalles de la historia de acoso que vivió: "Fotos de..." Luego, agregó: "Como que habían entrado a las cuentas que yo seguía y empezaron a stalkear y era un cuadro con las caras de todos recortadas. El canal siempre me cuida y lo primero que me dijeron cuando vieron eso es que vaya a hacer la denuncia".