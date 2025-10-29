Nazarena Di Serio reveló impactantes detalles de la historia de acoso que vivió y dejó en shock a todos
La periodista de El Trece contó en A la Tarde cómo afrontó el momento y el material que le llegaba.
En las últimas semanas, salió a la luz una denuncia de acoso que realizó Agustina Peñalva contra Walter Graziano. Esto hizo que diferentes figuras del mundo de la televisión se animen a contar sus historias como pasó con Soledad Larghi y quien se sumó en estas últimas horas fue Nazarena Di Serio.
La joven comunicadora que trabaja en El Trece dialogó con Karina Mazzocco en A la Tarde y contó detalles de la fuerte situación que vivió: "Estábamos en Resumido hablando de lo que estaba pasando Agustina Peñalva con esto del botón antipánico y justo conté una mala experiencia que tuve yo".
"Acá en el canal, cuando era más chica, empecé a recibir muchos regalos bastante intimidantes. En un momento me había llegado un cuadro con muchas fotos recortadas de mis amigos, de mi familia y de todos, me asustó bastante", expresó la periodista sobre la situación de acoso que vivió.
Nazarena Di Serio reveló el calvario que vivió con una persona que la acosaba
Luego, agregó: "Como que habían entrado a las cuentas que yo seguía y empezaron a stalkear y era un cuadro con las caras de todos recortadas. El canal siempre me cuida y lo primero que me dijeron cuando vieron eso es que vaya a hacer la denuncia".
Ella radicó la denuncia y la Justicia decidió otorgarle un botón antipánico tras lo sucedido. El caso de Agustina Peñalva sin lugar a dudas, fue el disparador para que diferentes famosas cuenten las terribles historias que vivieron y revelen la otra cara de ser una persona pública que trabaja en medios de comunicación.