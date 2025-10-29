Denunciaron a María Becerra por un polémico posteo que haría apología al consumo de marihuana

Tras la controvertida publicación que hizo la cantante en su cuenta de Instagram, la Justicia podría actuar si corrobora lo que muchos piensan.

Estalló la controversia en redes sociales, María Becerra se ubicó nuevamente en el centro del foco mediático, aunque en esta ocasión, el motivo se apartó de sus logros musicales. La célebre intérprete fue objeto de una presentación ante el Ministerio Público Fiscal por una presunta apología del delito realizada recientemente. El trasfondo de la acusación es una polémica publicación subida a su cuenta de Instagram que ciertos usuarios interpretaron como una insinuación al consumo de cannabis. Este episodio generó un revuelo inmediato en el universo digital, poniendo a la artista en una situación inesperada lejos de los escenarios.

La imagen que desencadenó esta disputa mostraba a la estrella de la música posando en una autofoto ante un espejo, acompañada por la críptica leyenda: "Nota de (emoji de trébol)??", seguida de un cuadro interactivo para recoger opiniones de sus followers. A pesar de que una facción de su público interpretó el emblema del trébol de cuatro hojas como un guiño a su flamante personaje alternativo, denominado “Jojo”, una porción de internautas sostuvo que se trataba de una alusión directa a la hierba. Este juego de interpretaciones encendió la mecha de una explosiva controversia.

La polémica de María Becerra en Instagram Becerra La publicación de Maria Becerra que encendió el conflicto legal y virtual. Foto: Instagram @mariabecerra Rápidamente, comenzó a circular en las plataformas sociales la captura de un e-mail dirigido a la casilla de denuncias de las fiscalías. En el escrito, un individuo señalaba a Becerra por "promover el narcotráfico y el narcomenudeo", argumentando que la consulta implicaba una solicitud de “nota de flores de marihuana para obtenerlas de forma ilegal”. El tenor de la acusación escaló con velocidad, atizando un intenso debate entre los partidarios incondicionales y los detractores.

Internauta contra María Becerra Un simple emoji desató una denuncia por apología del delito. Foto: X @backtodecembqr Mientras unos salieron a respaldar fervientemente a la artista, recordando que se encuentra en plena fase creativa, presentando a su nuevo alter ego artístico, otros pusieron en tela de juicio el tipo de contenido que difunde en sus perfiles por el grado de influencia que ejerce sobre el público juvenil. La discusión puso de manifiesto la delgada línea entre la libertad de expresión artística y la responsabilidad social del contenido compartido por figuras de gran envergadura.