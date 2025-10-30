Afirman que Franco Colapinto está saliendo con una cantante sudamericana: de quién se trata

Pepe Ochoa dio a conocer en LAM una sorpresiva información sobre el piloto de la escudería Alpine.

Franco Colapinto es sin lugar a dudas uno de los pilotos más queridos en la parrilla 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino se encuentra iniciando su carrera profesional, pero por supuesto que también se divierte en sus tiempos libres.

Respecto a su vida personal, en el año 2024 fue visto con Eugenia China Suárez, situación que causó un impresionante revuelo. Luego de esto, no se supo nada más sobre su situación sentimental, aunque esto cambió con la información que dio a conocer Pepe Ochoa en LAM.

Según el ciclo de América el argentino está saliendo con Meri Deal, excantante de Toco Para Vos: "Franco Colapinto corrió en México, hicieron un cierre el domingo, ella se apersonó y entraron en el VIP. Ella logra acceder y lo primero que se vio es un video de un coqueteo".

"Arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y acá no chocó", expresó el panelista de LAM. Posteriormente, se los puede ver muy juntos en la fiesta que sucedió posteriormente al Gran Premio de México.