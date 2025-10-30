La impactante racha que buscará mantener Franco Colapinto junto a su Alpine en el Gran Premio de Brasil
Franco Colapinto intentará mantener una gran racha que ostenta la escudería francesa en el GP de Brasil desde 2019 hasta la actualidad.
Franco Colapinto aprovecha su semana de descanso antes de venir a Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil. En el circuito José Carlos Pace de Interlagos, el argentino disputará su 15° carrera junto a Alpine y tendrá el apoyo incondicional de todos los hinchas argentinos que irán a verlo.
Además, de cara a esta carrera en Interlagos, se espera que Flavio Briatore anuncie al pilarense como el compañero de Pierre Gasly en Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero para ello habrá que esperar una semana más.
Te Podría Interesar
La racha que buscará mantener Colapinto junto a su Alpine en el Gran Premio de Brasil
El Gran Premio de Brasil es una carrera que le viene sentando muy bien a la escudería francesa, pero este año no parece ser que Interlagos les dé una mano, ya que el A525 es el peor auto de la parrilla con diferencia y eso se viene demostrando en las últimas carreras como Austin, México o Singapur.
No obstante y contra todo pronóstico Franco Colapinto intentará mantener una exitosa racha de Alpine en el Gran Premio de Brasil. Pues desde 2019 hasta 2024 (sin contar el 2020 porque no se llevó a cabo debido a la pandemia del COVID-19), la escudería con sede en Estone se fue de Interlagos sumando puntos en todas sus ediciones. Incluso, en 2024 hicieron un doblete histórico bajo la intensa lluvia con Esteban Ocon y Gasly al finalizar 2° y 3° por detrás de Max Verstappen (Red Bull).
Los resultados de Alpine en el GP de Brasil desde 2019
Gran Premio de Brasil 2019 (Renault)
6° Daniel Ricciardo
DNF- Nico Hülkenberg
Gran Premio de Brasil 2021 (Alpine)
8° Esteban Ocon
9° Fernando Alonso
Gran Premio de Brasil 2022 (Alpine)
5° Fernando Alonso
8° Esteban Ocon
Gran Premio de Brasil 2023 (Alpine)
7° Pierre Gasly
10° Esteban Ocon
Gran Premio de Brasil 2024 (Alpine)
2° Esteban Ocon
3° Pierre Gasly