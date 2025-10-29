El posteo de Mercedes, con Franco Colapinto como protagonista, que causó gran revuelo en las redes

La escudería alemana Mercedes compartió fotos de Franco Colapinto y la publicación no tardó en llenarse de comentarios.

La escudería Mercedes sorprendió a los fanáticos al publicar en sus redes sociales una serie de imágenes de Franco Colapinto durante el Gran Premio de México, junto al italiano Kimi Antonelli, uno de los pilotos del equipo alemán.

Furor por las fotos de Franco Colapinto En la primera foto se los ve riendo juntos en el paddock, mientras que luego Antonelli aparece con una máscara de luchador, la misma que George Russell había usado horas antes al asistir como espectador a la práctica libre 1. “Kimi y Franco”, escribió Mercedes en su cuenta oficial de Instagram, desatando una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores de la Fórmula 1, sobre todo los argentinos.

colapinto antonelli1 Mercedes publicó fotos de Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli y generó furor en redes. Instagram @mercedesamgf1 No faltó la reacción de Alpine al posteo de Mercedes, que se limitó a poner las banderas de Argentina e Italia, unidas por dos manos haciendo un corazón.

colapinto antonelli La foto de Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli y la reacción de Alpine. Instagram @mercedesamgf1 George Russell, el piloto enmascarado El británico George Russell decidió vivir una experiencia distinta en el Autódromo Hermanos Rodríguez: asistió a la FP1 con una máscara de luchador y se mezcló entre el público mexicano. Mientras su compañero Frederik Vesti completaba las vueltas en pista, Russell disfrutó del ambiente festivo y se ganó el cariño de los fanáticos locales.