Se filtró que Alpine le impuso una multa a Colapinto por el sobrepaso a Gasly: de cuánto fue y quién la pagó

Durante el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 , en Austin se vivió la situación más tensa y comentada dentro de Alpine . En las últimas vueltas, Franco Colapinto desoyó las órdenes del muro de boxes y decidió adelantar a su compañero Pierre Gasly , finalizando la carrera por delante del francés.

La maniobra generó un fuerte malestar interno, una charla, un comunicado y un pedido de disculpas. Pero eso no fue todo, ya que en las últimas horas se supo que la acción de Colapinto también derivó en una sanción económica.

La escudería aplicó una multa interna por incumplir las instrucciones del equipo, algo que está estipulado por reglamento. De acuerdo con lo publicado por Bardeo.News, la sanción ascendió a 100 mil euros.

Sin embargo, Colapinto no tuvo que pagarla de su propio bolsillo: Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y uno de los principales patrocinadores de Alpine , decidió hacerse cargo del monto.

Obviamente, esto no fue todo. El propio equipo filtró que Colapinto tuvo que disculparse ante Gasly por lo ocurrido en Austin. “Tuvo que disculparse con Gasly y con todo el equipo”, reveló Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería con base en Enstone. Por su parte, Gasly prefirió mantener el perfil bajo y fue tajante en el paddock: “Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien”.

Pero la tensión volvió apenas una semana después. En el Gran Premio de México, Alpine enfrentó otra carrera difícil y se repitió un escenario similar: Colapinto venía recortando segundos detrás de Gasly y parecía inminente un nuevo sobrepaso. Sin embargo, el equipo decidió mandar a boxes al francés, justo antes de que el argentino pudiera adelantarlo.

Según trascendió, este movimiento estratégico fue planificado por Alpine para asegurar que Gasly terminara adelante y evitar otro episodio como el de Austin. En las vueltas finales, Colapinto pudo haber pasado a su compañero de no ser por el VSC, que le dio un poco de alivio a la escudería.

“Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip”, declaró el piloto argentino tras la carrera en México. Y añadió: “Con las blandas anduve bien y ya era muy tarde”.

Franco Colapinto y un anuncio inminente

Pese a las fricciones internas, Colapinto mantiene una relación positiva con Alpine y confía en el futuro del equipo. En el garaje francés creen que el monoplaza de 2026 marcará un nuevo comienzo, con un coche más competitivo y dos pilotos experimentados.

El propio Colapinto ya tiene asegurada su continuidad: el anuncio oficial se realizará el viernes, en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo 9 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo.

Interlagos es un circuito especial para Alpine: desde 2019, la escudería logró sumar puntos en todas las ediciones del GP de Brasil, salvo en 2020, cuando la carrera fue cancelada por la pandemia. Ahora, Colapinto buscará mantener esa racha y cerrar con fuerza una temporada que, aunque turbulenta, marcó su consolidación en la Fórmula 1.