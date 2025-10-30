El duro análisis de un exrival sudamericano de Franco Colapinto: "El auto de Alpine no está a la altura"

Mientras Franco Colapinto lucha por mantenerse competitivo en una temporada complicada con Alpine , las opiniones dentro del ambiente de la Fórmula 1 no tardan en aparecer. Uno de los comentarios más llamativos vino desde la Fórmula 2 , donde un exrival del argentino se animó a hablar sin filtros sobre la situación del equipo francés.

El A525, actual monoplaza de Alpine , ha mostrado un rendimiento irregular y se encuentra varios pasos por detrás de sus competidores directos . Aun así, Colapinto logró adaptarse y mejorar su rendimiento con el paso de las carreras, superando en más de una ocasión a su compañero Pierre Gasly.

La evolución del bonaerense no pasó desapercibida. En diálogo con Carburando Radio, el piloto paraguayo Joshua Düerksen , quien compartió pista con Franco en la Fórmula 2 durante 2024, expresó su admiración por el argentino y dejó algunos conceptos sobre Alpine .

“Lastimosamente con Colapinto no pude correr mucho, la primera vez que coincidimos en pista fue en la Fórmula 2 en 2024. Corrimos media temporada juntos y luego él subió a la F1. No he hablado mucho con él, pero sí le tengo un gran respeto y la admiración es constante. Con el Alpine le está siendo difícil porque el auto no está, de repente, a la altura que Franco quisiera”, señaló.

El joven piloto añadió: “Estoy seguro de que le está sacando todo el jugo a ese auto. Les deseo lo mejor a él y al equipo para que puedan salir de este momento complicado y puedan demostrar de lo que son capaces. Las dos partes ya se mostraron rápidos en el pasado, y esto es solo un mal momento que, cuando lo reviertan, seguramente expongan el potencial que tienen”.

Franco Colapinto, un referente para los pilotos jóvenes de Sudamérica

Durante la charla, Düerksen también destacó el impacto que el bonaerense tiene entre los jóvenes talentos del continente. Aseguró que Colapinto representa una inspiración y un ejemplo de perseverancia para quienes sueñan con llegar a la Fórmula 1.

“Claro que el sueño sigue firme y el objetivo es puntual, que es llegar a la Fórmula 1, sino no estaría en la F2. Como ustedes saben, es algo muy difícil porque se tienen que combinar varias cosas al mismo tiempo para que se pueda dar esa oportunidad: los resultados, el equipo en el que uno esté, los contactos que tenga y el timing para que se alineen todas las cuestiones”, comentó el piloto de Invicta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Formula2/status/1981014695445471481&partner=&hide_thread=false BREAKING: Joshua Duerksen joins @InvictaRacing for 2026!



The Paraguayan driver signs with the reigning teams' champions for his third F2 season! #F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/x6z1H3LGmG — Formula 2 (@Formula2) October 22, 2025

Antes de cerrar, elogió nuevamente al argentino: “Franco lo logró y es alguien a quien admiro muchísimo. Me encantaría correr con él en la F1. Seguimos firmes y el hecho de correr con Invicta el próximo año me va a dar más chances de estar en la punta, lo cual puede llamar bastante más la atención. Con esto se pueden generar contactos con algunos equipos y ver cómo se pueden dar las cosas”.