Tras las numerosas polémicas que han rodeado al histórico conductor, el mediático se tomaría unos días en un destino paradisíaco.

Marcelo Tinelli atraviesa un momento complejo. Mientras enfrenta rumores de deudas millonarias y tensiones con parte de su familia, el conductor estaría planeando tomarse un descanso, pero no en cualquier lugar. Según revelaron en Mujeres Argentinas (El Trece), el presentador de 65 años habría elegido una isla paradisíaca.

Anteriormente, Luis Ventura habló sin filtros sobre el presente del empresario televisivo. El periodista aseguró que las deudas de Tinelli ascenderían a unos 30 millones de dólares, una cifra que generó sorpresa entre los panelistas y el público. Un número exageradamente alto que deja abierta la duda sobre el verdadero estado económico del conductor.

Marcelo Tinelli junto con sus hijos Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo. Foto: Gentileza La Nación Marcelo Tinelli junto con sus hijos Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo. Foto: Archivo MDZ A esto se le suman los conflictos familiares que el animador estaría atravesando, en especial con su hija menor, Juanita Tinelli, con quien habría tenido fuertes diferencias personales. Pese a los problemas, Tinelli no habría perdido el optimismo ni las ganas de darse un respiro.

El destino de Marcelo Tinelli Embed - En medio de escándalos familiares y deudas: Marcelo Tinelli se va de vacaciones y este es el exclusivo destino El periodista Gustavo Méndez fue quien confirmó la noticia del viaje tanto en el ciclo televisivo como en sus redes sociales. “Marcelo Hugo Tinelli planea sus vacaciones en la isla francesa de Saint Barths ”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), revelando el destino elegido por el empresario para desconectarse por unos días.