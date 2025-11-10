Mariela Sánchez rompió el silencio tras ver a Cristian Castro con otra mujer en Mendoza

Cristian Castro quedó en medio de un gran escándalo luego de que se viralizaron imágenes de él con una mujer en Mendoza que no era Mariela Sánchez , su actual pareja. Fue Pochi, panelista de Puro Show, quien dio a conocer la información y dejó a todos sorprendidos.

"Yo veo las imágenes y veo que la que está caminando con él, no es ella, es otra mujer. Le escribí (a Mariela Sánchez ) porque me llamó mucho la atención", expresó la periodista en el programa. Luego, agregó que la mujer en cuestión es "una chica de Formosa con la que se habrían encontrado muchas veces y había ido desde Formosa a Córdoba con muchas valijas".

Lo cierto es que en Intrusos, Pablo Layus se contactó con la mujer de Cristian Castro para hablar sobre esta bomba que acaba de explotar: "No lo podíamos creer hasta que la propia Mariela me lo acaba de confirmar". Luego, comentó que "me cuenta que después del partido Cristian se quería ir de Carlos Paz".

El periodista leyó un fuerte dato que le envió Mariela: "Finalmente, se fue, hace cuatro días que quería terminar y ayer aparece esta chica con él". Estas declaraciones se suman a las ya expresadas en Puro Show, donde le expresó a Pochi (panelista) que se encontraba muy triste por lo sucedido.

En Mendoza se mostró disfrutando del parque General San Martín y también visitó la cafetería Via Civit. En la página de Instagram del local gastronómico compartieron una foto con él: "Gracias por tu visita y la buena onda!!! Por elegir Via Civit".

Cristian Castro y Mariela Sánchez confirmaron que se iban a casar en el verano

Cristian Castro vuelve a estar en el foco de la polémica luego de que se lo pudo ver en Mendoza a junto a una misteriosa mujer que estuvo en el encuentro de fans que se desarrolló en la provincia de Córdoba.

Esta situación pone nuevamente al artista mexicano en una fuerte crisis con su mujer con la cual habían confirmado la fecha de casamiento. Durante una entrevista realizada en el marco del festival Creepy Halloween en Córdoba, Cristian Castro reveló que la fecha de la boda que se manejaba en un principio, el 3 de diciembre, se modificó. Así confirmó que la ceremonia finalmente será el 2 de febrero.

La elección del lugar también fue develada por el artista ante la cronista de Telefe Córdoba. "Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz", confirmó Cristian Castro.