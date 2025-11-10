Valentina Cervantes habló de su renuncia a MasterChef Celebrity y reveló los verdaderos motivos: "Enzo tiene..."

La modelo habló sobre la decisión tomada e involucró a Enzo Fernández en la misma. La joven se había convertido en una de las favoritas del certamen.

Algunos mencionaron el conflicto de Valentina Cervantes y Wanda Nara como detonante de la decisión de la influencer. Sin embargo, la joven de 25 años se sentó en los sillones de A la Barbarossa (Telefe) y expresó los verdaderos motivos de su renuncia a MasterChef Celebrity. ¿Qué ocurrió?

Desde hace un tiempo, se hablaba de la pareja de Enzo Fernández y las polémicas que la rodeaban. Desde los supuestos conflictos con la conductora del programa, hasta las posibles peticiones del jugador hacia la modelo que hicieron eco en las redes sociales. Tras las especulaciones, finalmente Cervantes rompió el silencio y decidió hablar.

Las palabras de Valentina Cervantes Embed - Valentina Cervantes habló de su renuncia a MasterChef Celebrity y reveló los verdaderos motivos La influencer confirmó el hecho y dio el principal motivo por el que renuncia: "Es verdad que me voy. Por ahora me voy porque mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y, ahora agarré un poco de vacaciones pero estuvo viviendo un mes con el papá, sola".

"Mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a que estén con niñeras, no tengo a nadie como cama adentro. Entonces duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo", expresó Cervantes ante la situación.

Luego, involucró a su pareja: "Enzo tiene una agenda muy ocupada y capaz concentra y tiene partidos y esos dos o tres días, mi hija se tiene que quedar con la niñera".