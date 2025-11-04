Se casa Cristian Castro: el cantante puso fecha y lugar a la esperada boda con Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez confirmaron que se casarán el próximo año y los fanáticos enloquecieron. Toda la data en MDZ Show.

El cantante Cristian Castro confirmó su cuarta apuesta al matrimonio al anunciar la fecha y el lugar de su boda con la empresaria cordobesa Mariela Sánchez. El mexicano develó el misterio y compartió los detalles de la ceremonia, la cual no solo se celebrará ante un juez civil, sino también frente a un sacerdote de la Iglesia Católica.

Cristian Castro y Mariela Sánchez se casan el próximo año Cristian Castro anunció la fecha de su boda con Mariela Sánchez. El hijo de Verónica Castro volvió a insistir en el matrimonio a pesar de sus tres uniones anteriores con Gabriela Bo (2003), Valeria Liberman (2005) y Carol Victoria Urbán (2017). La pareja, que inició su vínculo amoroso a finales de 2023 y atravesó dos rupturas en 2024, decidió apostar nuevamente al amor con planes concretos para formalizar su relación en Argentina.

Cristian Castro está pasando por uno de los momentos más felices de su vida Foto: Instagram/Mariela Sánchez La boda será con Mariela Sánchez el 2 de febrero. Instagram/Mariela Sánchez Durante una entrevista realizada en el marco del festival Creepy Halloween en Córdoba, Cristian Castro reveló que la fecha de la boda que se manejaba en un principio, el 3 de diciembre, se modificó. Así confirmó que la ceremonia finalmente será el 2 de febrero.

La elección del lugar también fue develada por el artista ante la cronista de Telefe Córdoba. "Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz", confirmó Cristian Castro, y así indicó que la boda se realizará en la provincia natal de su prometida.