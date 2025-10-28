Cristian Castro rompió el silencio y habló sobre los supuestos golpes a su madre: "Empujones"

El artista dialogó con Intrusos en su regreso a Argentina y fue contundente con sus declaraciones.

Cristian Castro está preparando su próximo show en la provincia de Córdoba y en el marco de este espectáculo llegó con tiempo al país junto a su pareja. El artista dialogó con el programa Intrusos y, por supuesto, se refirió a la información que se dio a conocer sobre los supuestos golpes a su madre.

"Vamos a quedarnos todo el mes en Córdoba, quiero preparar bien el show. Estuve con mi vieja, gracias a Dios", comenzó diciendo el artista, al ser consultado por su vínculo actual con la reconocida actriz mexicana. Estos rumores surgieron nuevamente tras las imágenes de Verónica Castro circulando en silla de ruedas.

Luego, agregó: "No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Ella no estaba de acuerdo con mi matrimonio y discutimos. La situación que vivimos juntos fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y hubo malas palabras, pero para nada golpes. Nunca golpearía a mi madre".

"Tuve varias fricciones con mi vieja, pero mi mamá representa algo muy grande para mí, y yo para ella", expresó de manera firme el artista, dejando en claro los acontecimientos y la relación que hoy tiene con su mamá.