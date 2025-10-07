Afirman que Cristian Castro golpeó a su madre años atrás y salieron a la luz los escalofriantes detalles

El periodista Maximiliano Lumbia contó la fuerte información y reveló la secuela que le quedó a Verónica Castro.

Cristian Castro se encuentra en el foco de la polémica luego de una fuerte noticia que salió a la luz en las últimas horas. Es que en medio del preocupante estado en el que se encuentra Verónica Castro, un periodista dio a conocer que el artista la habría golpeado.

Fue en el programa de Mariana Fabbiani, donde Maximiliano Lumbia sorprendió a la conductora de América con los detalles: "Verónica Castro está muy mal de salud, ella ha sido muy fumadora y hay consecuencias de ese hábito. También tiene un grave problema en la columna debido a unos golpes que le dio Cristian Castro hace unos años".

En ese instante, la cara de la conductora se transformó y lo interrumpió: "¡Unos golpes que le dio su hijo! Yo no recuerdo eso, Maximiliano. ¿La tuvieron que hospitalizar en ese momento", preguntó Mariana. Luego de esta consulta, Lumbia contó cómo fue el momento y la operación por la que pasó Verónica.

Video: afirman que Cristian Castro golpeó a su madre Afirman que Cristian Castro golpeó a su madre años atrás y revelan las secuelas que sufre "No solamente la tuvieron que hospitalizar, sino que le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica con riesgo de vida porque las patadas que le dio Cristian fueron feroces, le destrozó la columna y ahora hay consecuencia de esa situación", expresó el periodista.

Captura de pantalla 2025-10-07 173742 Afirman que Cristian Castro golpeó a Verónica Castro en la columna. Foto: captura de video/ América TV. Respecto al momento en que el cantante la habría golpeado, Maximiliano Lumbia contó que "ella aprovecha una situación que estaba conduciendo Big Brother y que tuvo un latigazo que le dio un elefante mientras estaba arriba. Dijo que se cayó del animal para justificar lo que le sucedió con su hijo, pero en realidad nunca se cayó".