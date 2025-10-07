Exorbitante: revelan la millonaria cifra que Wanda Nara pidió para asistir a la entrevista con Dante Gebel

En Puro Show dieron a conocer el monto que la mediática solicitó y es verdaderamente impactante.

Wanda Nara es sin lugar a dudas una de las personalidades más mediáticas que tiene la pantalla de la televisión argentina. La conductora está envuelta en grandes escándalos judiciales con Mauro Icardi tras la separación y en las últimas horas volvió a ser noticia por la invitación que le realizó Dante Gebel.

Es que en el marco de la vuelta de La Divina Noche, la producción del programa decidió que la empresaria sea la primera invitada. Por supuesto que hubo polémica, ya que ella es una de las principales figuras de Telefe, competidor directo de El Trece.

Lo cierto es que la entrevista se hizo y en Puro Show revelaron el exorbitante monto que pidió para asistir a la misma: "Hubo quilombos con Telefe por el tema de que Wanda es figura del canal y se fue a hacer esa entrevista sin permiso. Wanda dijo que cobró y lo que me contaron muy de adentro de la producción de Dante Gebel es que no cobró".

"Ella pidió US$ 50.000 y la producción le dijo que no. Lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles", contó el conductor sobre la negociación.