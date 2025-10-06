Wanda Nara encendió las redes sociales con fotos al borde de la censura: "Es por acá"

La empresaria se encuentra muy activa en su Instagram en la previa de MasterChef y realizó una publicación que sorprendió a los seguidores.

Wanda Nara es una de las personalidades más mediáticas que tiene el mundo de la farándula. La conductora de Telefe llevará adelante MasterChef Celebrity a partir del 14 de octubre, pero en las últimas horas una imagen que compartió en sus redes sociales se volvió viral.

La expareja de Mauro Icardi promocionó su página de OnlyFans y como es costumbre, lo hizo con un posteo que sorprendió a todos sus seguidores. Es que la conductora, al igual que otras famosas, se sumó a esta página donde se suben contenidos para adultos.

En la imagen se la puede ver a Wanda en ropa interior con el link al sitio web y acompañado por un escrito: "Es por acá hoy". Pero esta no fue la única publicación que realizó con respecto a la promoción de su perfil.

Wanda Nara encendió las redes sociales con fotos de alto voltaje Captura de pantalla 2025-10-06 084628 Wanda Nara promocionó su cuenta de OnlyFans. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

Es que la empresaria compartió otro posteo donde se la puede ver a ella frente al espejo luciendo un look muy formal pero con los botones de la camisa desabrochados: "¿Hablamos por acá un ratito?", fue el texto que eligió Wanda en esta publicación.