La fulminante estrategia de Mauro Icardi sobre sus hijas en medio de la guerra con Wanda Nara: ¿qué hizo?

Se trata de un nuevo movimiento en la compleja guerra judicial que lo enfrenta a Wanda Nara . Mauro Icardi suspendió su esperado viaje al país. Aunque la idea era encontrarse con sus hijas en el presente mes, una drástica recomendación de su equipo legal lo obligó a poner en pausa su regreso, priorizando la estrategia para la revinculación internacional.

La decisión, que reaviva las tensiones con su exesposa, fue revelada por el periodista Facundo Ventura, quien detalló los motivos detrás del cambio de planes. Según Ventura, los abogados que representan a Icardi en Europa le aconsejaron no viajar para no comprometer el avance de la causa por la restitución internacional de las menores, un proceso clave que se dirime en los tribunales italianos .

"Si bien Mauro Icardi extraña a sus hijas y tenía pensado, junto a la China Suárez, volver al país en el mes de octubre, decidieron que era mejor esperar porque nadie le aseguraba que en el poco tiempo que estuviera acá iba a poder ver a sus hijas", explicó Ventura a través de sus redes sociales.

Este consejo legal subraya la desconfianza del entorno de Icardi sobre las garantías para poder ver a las niñas una vez en suelo argentino. El temor principal, sin embargo, es de índole procesal. "No quiere entorpecer tampoco todo el avance que vienen teniendo sus abogados en relación a la restitución internacional", añadió el periodista, citando fuentes directas del futbolista.

image Mauro Icardi y la última foto con la China Suárez. Créditos: Instagram / mauroicardi

El pedido de restitución es el eje central de la batalla legal. Icardi argumenta que el domicilio familiar y el "centro de vida" de sus hijas se encontraba en Turquía, por lo que solicita a la justicia que regresen con él. Cualquier movimiento en falso, como un viaje a Argentina que pudiera ser interpretado de diversas maneras en el expediente, fue considerado un riesgo innecesario por su defensa.

Además de las consideraciones legales, factores profesionales también pesaron en la balanza. Como delantero del Galatasaray, Icardi habría necesitado un permiso especial del club para ausentarse en plena competencia, una gestión que prefirió evitar para no generar conflictos y mantener su ritmo deportivo.

La ofensiva legal para mantener el contacto

Mauro Icardi comenzó la revinculación con sus hijas. Foto: Instagram @mauroicardi. Mauro Icardi con sus hijas. Foto: Instagram @mauroicardi.

Mientras el viaje se pospone, la estrategia legal de Icardi no se detiene. Su abogada, Elba Marcovecchio, tiene previsto viajar a Italia para coordinar acciones con el equipo europeo. El objetivo es unificar criterios y definir los próximos pasos en un conflicto que se libra en múltiples frentes.

Una de las medidas más recientes y reveladoras de la estrategia es una solicitud directa al Ministerio Público Tutelar. Los representantes de Icardi pidieron formalmente que las videollamadas entre el futbolista y sus hijas se realicen exclusivamente a través del teléfono celular de Francesca, la mayor de ellas, y sin la intervención o supervisión de Wanda Nara.

Fuentes del entorno del jugador aseguran que el único fin de esta medida es "preservar la intimidad del vínculo paterno", buscando mantener un contacto directo, sin interferencias ni la posibilidad de que las conversaciones sean grabadas.