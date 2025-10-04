De Rod Stewart a Guns N' Roses: los conciertos internacionales que van a sacudir a Argentina en octubre
El país se prepara para recibir a numerosos artistas que se deslumbrarán en distintos puntos del país. Prepará tu agenda y tu bolsillo para las siguientes propuestas.
Comenzó un nuevo mes, y con éste increíbles oportunidades para disfrutar el arte desde la música en su máxima expresión. Para quienes disfrutan de un buen concierto, numerosos artistas internacionales llegarán con un solo objetivo: conquistar a la Argentina.
Es por eso, que la siguiente lista contiene los artistas más destacados que buscarán alegrarte la vida en el décimo mes del año, con variadas propuestas y diversos precios: estos son las propuestas internacionales que harán vibrar los distintos puntos del país.
Kendrick Lamar
El artista se presentará el día sábado 4 de octubre, a las 21 horas, en el Estadio River Plate. Lo hará por primera vez en el marco de su gira "Grand National Tour, y estará acompañado de CA7RIEL & Paco Amoroso.
Las entradas están a la venta a través de AllAccess, y los precios son los siguientes:
- Campo Delantero: $180.000 + cargo por servicio.
- Campo General + Sívori Baja: $85.000 + cargo por servicio.
- Platea San Martín (Inferior - Baja - Media): $200.000 + cargo por servicio.
- Platea Belgrano (Inferior - Baja - Media): $200.000 + cargo por servicio.
- Platea Alta (San Martín - Belgrano): $125.000 + cargo por servicio.
- Plateas Sívori Media s/n: $150.000 + cargo por servicio.
- General Alta Sívori: $80.000 + cargo por servicio.
Lamp
La agrupación japonesa se presentará el día miércoles 8 de octubre de 2025 19:00 hs. Desplegarán su show en C Art Media, Buenos Aires. El trío fundado en los 2000 llega con "Future Behind Me".
Las entradas están disponibles a través de Passline. Tienen un costo de $70.000.
No te va a gustar
La banda uruguaya se presentará en múltiples fechas y formatos durante octubre en Argentina.
Por un lado, tendrán un show en Tandil:
- Fecha: jueves, 9 de octubre de 2025.
- Hora: 21:00 hs.
- Lugar: Anfiteatro Martín Fierro, Tandil.
- Entradas: disponibles en TuEntrada.com
- Precios: $55.000
Harlem Festival:
- Fecha: Sábado, 11 de octubre de 2025.
- Hora: El festival comienza a las 14:00 hs.
- Lugar: Predio de la Estación Belgrano, Santa Fe.
- Entradas: A la venta a través de Passline y puntos de venta físicos.
- Precios: Se venden abonos para los dos días del festival. Se recomienda consultar el sitio oficial para precios actualizados.
Festival Montaña:
- Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2025.
- Hora: El festival comienza a las 16:30 hs.
- Lugar: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, Mendoza.
- Entradas: A la venta a través de TuEntrada.com.
- Precios: Campo General: Desde $50.000 + cargo por servicio. VIP: Desde $200.000 + cargo por servicio.
Il Volo
La agrupación estará el día martes 14 de octubre a las 21:00 hs, en el Movistar Arena. El grupo de ópera llega al país con Live in Concert 2025. Las entradas están a la venta a través de Punto Ticket y los precios son los siguientes:
- Tribuna: $20.000 + cargo por servicio.
- Platea Alta: Desde $38.000 hasta $44.000 + cargo por servicio.
- Platea Baja: Desde $54.000 hasta $70.000 + cargo por servicio.
- Campo: Desde $54.000 hasta $150.000 + cargo por servicio, según la ubicación.
Carlos Vives
El colombiano conquistará corazones el día 15 de octubre a las 21hs. Movistar Arena, Buenos Aires. El artista llega con su gira "El Rock de Mi Pueblo Vive". Las entradas están a la venta a través del sitio del Movistar Arena.
- Precios: desde los $65.000 (platea alta), hasta los 130 mil pesos (campo sentado).
Camila
La banda mexicana regresa a la Argentina con su "Regresa Tour" y se presentará en varias ciudades.
Córdoba:
- Fecha: Jueves, 16 de octubre.
- Hora: 21:30
- Lugar: Quality Arena.
- Entradas: Ticketek
- Precios: de $75.000 a $115.000 (sin costo de servicio)
Buenos Aires:
- Fecha: Viernes, 17 de octubre.
- Hora: 21:00
- Lugar: Movistar Arena.
- Entradas: movistararena.com
- Precios: desde los $70.000
Rosario:
- Fecha: Domingo, 19 de octubre.
- Hora: 20:30
- Lugar: Anfiteatro Humberto de Nito.
- Entradas: Ticketek
- Precios: a partir de los $80.500
Mendoza:
- Fecha: Martes, 21 de octubre.
- Hora: 21:30
- Lugar: Arena Maipú.
- Entradas: Ticketek
- Precios: a partir de los $61.600
Guns N' Roses
La mítica banda se presenta el día viernes 17 y 18 de octubre. La primera fecha se encuentra agotada, mientras que la segunda se realizará en el Estadio Huracán a las 20hs.
Las entradas están a la venta a través de AllAccess y los precios son los siguientes (sin costo de servicio):
- Campo General: $95.000.
- Campo Delantero: $195.000.
- Tribunas Alcorta o Mirave: $240.000.
Rauw Alejandro
El artista puertorriqueño llega con su "Cosa Nuestra World Tour".
- Fechas: Sábado 18, Domingo 19 y Lunes 20 de octubre. La primera fecha se encuentra agotada.
- Hora: 21:00
- Lugar: Movistar Arena.
- Entradas: A la venta a través del sitio del Movistar Arena.
- Precios: Platea Alta: desde $85.000. Campo Sentado: $95.000. Platea Baja: desde $90.000
Rod Stewart
El legendario músico presenta su gira "One Last Time".
- Fecha: Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24.
- Hora: 21:00 hs.
- Lugar: Movistar Arena.
- Entradas: A la venta a través de Movistar Arena.
- Precios: Se han listado entradas en reventa desde $140.000, hasta $260.000
Imagine Dragons
La increíble banda llega con tu Tour "Loom World".
- Fecha: Jueves, 23 de octubre.
- Hora: 20:00 hs.
- Lugar: Hipódromo de San Isidro.
- Entradas: A la venta a través de AllAccess.
- Precios (sin cargo por servicio): Campo General: $80.000. Campo Delantero: $175.000. Platea 3: $145.000. Platea 2: $180.000. Platea 1: $200.000. Pits: $350.000.
Juanes
El artista colombiano realizará una gira por varias ciudades de Argentina.
Buenos Aires:
- Fecha: Martes, 28 de octubre de 2025.
- Hora: 21:00
- Lugar: Movistar Arena.
- Entradas: Movistar Arena.
- Precios: Platea Baja desde $85.000 a $110.000; Campo Sentado desde $105.000 a $125.000.
Mendoza:
- Fecha: Jueves, 30 de octubre de 2025.
- Hora: 21:30
- Lugar: Arena Maipú.
- Entradas: Ticketek
- Precios: Desde $55.000 a $120.000 + cargo por servicio.
Córdoba:
- Fecha: Viernes, 31 de octubre de 2025.
- Hora: 21:30
- Lugar: Quality Arena
- Entradas: Ticketek
- Precios: Desde $40.000 a $85.000
Linkin Park
La banda regresa a Argentina en el marco de su "From Zero World Tour".
- Fecha: Viernes, 31 de octubre de 2025.
- Hora: 20:00
- Lugar: Parque de la Ciudad.
- Entradas: A la venta a través de AllAccess.com.ar.
- Precios: General Admission: $90.000. Front Field: $180.000. LPU PIT 1 & 2: $230.000.
Eladio Carrión
El show es parte de su "LATAM Tour".
- Fecha: Jueves, 30 de octubre de 2025.
- Hora: 21:00
- Lugar: Movistar Arena.
- Entradas: A la venta a través del portal de Movistar Arena.
- Precios: Platea Alta: Desde $35.000 + cargo por servicio. Cancha: $50.000 + cargo por servicio. Platea Baja: Desde $55.000 + cargo por servicio. Cancha VIP: $85.000 + cargo por servicio.