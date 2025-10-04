De Rod Stewart a Guns N' Roses: los conciertos internacionales que van a sacudir a Argentina en octubre

Comenzó un nuevo mes, y con éste increíbles oportunidades para disfrutar el arte desde la música en su máxima expresión. Para quienes disfrutan de un buen concierto, numerosos artistas internacionales llegarán con un solo objetivo: conquistar a la Argentina.

Es por eso, que la siguiente lista contiene los artistas más destacados que buscarán alegrarte la vida en el décimo mes del año, con variadas propuestas y diversos precios: estos son las propuestas internacionales que harán vibrar los distintos puntos del país.

El artista se presentará el día sábado 4 de octubre, a las 21 horas, en el Estadio River Plate. Lo hará por primera vez en el marco de su gira "Grand National Tour, y estará acompañado de CA7RIEL & Paco Amoroso.

Las entradas están a la venta a través de AllAccess , y los precios son los siguientes:

Campo Delantero: $180.000 + cargo por servicio.

Campo General + Sívori Baja: $85.000 + cargo por servicio.

Platea San Martín (Inferior - Baja - Media): $200.000 + cargo por servicio.

Platea Belgrano (Inferior - Baja - Media): $200.000 + cargo por servicio.

Platea Alta (San Martín - Belgrano): $125.000 + cargo por servicio.

Plateas Sívori Media s/n: $150.000 + cargo por servicio.

General Alta Sívori: $80.000 + cargo por servicio.

Lamp

image Lamp. Créditos: Passline

La agrupación japonesa se presentará el día miércoles 8 de octubre de 2025 19:00 hs. Desplegarán su show en C Art Media, Buenos Aires. El trío fundado en los 2000 llega con "Future Behind Me".

Las entradas están disponibles a través de Passline. Tienen un costo de $70.000.

No te va a gustar

La banda uruguaya se presentará en múltiples fechas y formatos durante octubre en Argentina.

Por un lado, tendrán un show en Tandil:

Fecha: jueves, 9 de octubre de 2025.

jueves, 9 de octubre de 2025. Hora: 21:00 hs.

21:00 hs. Lugar: Anfiteatro Martín Fierro, Tandil.

Anfiteatro Martín Fierro, Tandil. Entradas: disponibles en TuEntrada.com

disponibles en TuEntrada.com Precios: $55.000

image No te va a gustar. Créditos: TuEntrada.com

Harlem Festival:

Fecha: Sábado, 11 de octubre de 2025.

Sábado, 11 de octubre de 2025. Hora: El festival comienza a las 14:00 hs.

El festival comienza a las 14:00 hs. Lugar: Predio de la Estación Belgrano, Santa Fe.

Predio de la Estación Belgrano, Santa Fe. Entradas: A la venta a través de Passline y puntos de venta físicos.

A la venta a través de Passline y puntos de venta físicos. Precios: Se venden abonos para los dos días del festival. Se recomienda consultar el sitio oficial para precios actualizados.

image No te va a gustar. Créditos: Passline

Festival Montaña:

Fecha: Sábado, 18 de octubre de 2025.

Sábado, 18 de octubre de 2025. Hora: El festival comienza a las 16:30 hs.

El festival comienza a las 16:30 hs. Lugar: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, Mendoza.

Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, Mendoza. Entradas: A la venta a través de TuEntrada.com .

A la venta a través de . Precios: Campo General: Desde $50.000 + cargo por servicio. VIP: Desde $200.000 + cargo por servicio.

festival montaña.webp Logo oficial Festival Montaña. Créditos: Archivo MDZ

Il Volo

La agrupación estará el día martes 14 de octubre a las 21:00 hs, en el Movistar Arena. El grupo de ópera llega al país con Live in Concert 2025. Las entradas están a la venta a través de Punto Ticket y los precios son los siguientes:

Tribuna: $20.000 + cargo por servicio.

Platea Alta: Desde $38.000 hasta $44.000 + cargo por servicio.

Platea Baja: Desde $54.000 hasta $70.000 + cargo por servicio.

Campo: Desde $54.000 hasta $150.000 + cargo por servicio, según la ubicación.

image Il Volo. Créditos: Punto Ticket

Carlos Vives

El colombiano conquistará corazones el día 15 de octubre a las 21hs. Movistar Arena, Buenos Aires. El artista llega con su gira "El Rock de Mi Pueblo Vive". Las entradas están a la venta a través del sitio del Movistar Arena.

Precios: desde los $65.000 (platea alta), hasta los 130 mil pesos (campo sentado).

image Carlos Vives. Créditos: Movistar Arena

Camila

La banda mexicana regresa a la Argentina con su "Regresa Tour" y se presentará en varias ciudades.

Córdoba:

Fecha: Jueves, 16 de octubre.

Jueves, 16 de octubre. Hora: 21:30

Lugar: Quality Arena.

Quality Arena. Entradas : Ticketek

: Ticketek Precios: de $75.000 a $115.000 (sin costo de servicio)

Buenos Aires:

Fecha: Viernes, 17 de octubre.

Viernes, 17 de octubre. Hora: 21:00

Lugar: Movistar Arena.

Movistar Arena. Entradas: movistararena.com

movistararena.com Precios: desde los $70.000

Rosario:

Fecha: Domingo, 19 de octubre.

Domingo, 19 de octubre. Hora: 20:30

Lugar: Anfiteatro Humberto de Nito.

Anfiteatro Humberto de Nito. Entradas : Ticketek

: Ticketek Precios: a partir de los $80.500

Mendoza:

Fecha: Martes, 21 de octubre.

Martes, 21 de octubre. Hora : 21:30

: Lugar: Arena Maipú.

Arena Maipú. Entradas : Ticketek

: Precios: a partir de los $61.600

image Camila. Créditos: Ticketek

La mítica banda se presenta el día viernes 17 y 18 de octubre. La primera fecha se encuentra agotada, mientras que la segunda se realizará en el Estadio Huracán a las 20hs.

Las entradas están a la venta a través de AllAccess y los precios son los siguientes (sin costo de servicio):

Campo General: $95.000.

Campo Delantero: $195.000.

Tribunas Alcorta o Mirave: $240.000.

image Guns N' Roses. Créditos: All Access

Rauw Alejandro

El artista puertorriqueño llega con su "Cosa Nuestra World Tour".

Fechas: Sábado 18, Domingo 19 y Lunes 20 de octubre. La primera fecha se encuentra agotada.

Sábado 18, Domingo 19 y Lunes 20 de octubre. La primera fecha se encuentra agotada. Hora: 2 1:00

2 Lugar: Movistar Arena.

Movistar Arena. Entradas: A la venta a través del sitio del Movistar Arena .

A la venta a través del sitio del . Precios: Platea Alta: desde $85.000. Campo Sentado: $95.000. Platea Baja: desde $90.000

image Rauw Alejandro. Créditos: Movistar Arena

El legendario músico presenta su gira "One Last Time".

Fecha: Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24.

Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24. Hora: 21:00 hs.

21:00 hs. Lugar: Movistar Arena.

Movistar Arena. Entradas: A la venta a través de Movistar Arena .

A la venta a través de . Precios: Se han listado entradas en reventa desde $140.000, hasta $260.000

image Rod Stewart. Créditos: Movistar Arena

Imagine Dragons

La increíble banda llega con tu Tour "Loom World".

Fecha: Jueves, 23 de octubre.

Jueves, 23 de octubre. Hora: 20:00 hs.

20:00 hs. Lugar: Hipódromo de San Isidro.

Hipódromo de San Isidro. Entradas: A la venta a través de AllAccess .

A la venta a través de . Precios (sin cargo por servicio): Campo General: $80.000. Campo Delantero: $175.000. Platea 3: $145.000. Platea 2: $180.000. Platea 1: $200.000. Pits: $350.000.

image Imagine Dragons. Créditos: All Access

Juanes

El artista colombiano realizará una gira por varias ciudades de Argentina.

Buenos Aires:

Fecha: Martes, 28 de octubre de 2025.

Martes, 28 de octubre de 2025. Hora: 21:00

Lugar: Movistar Arena.

Movistar Arena. Entradas: Movistar Arena.

Movistar Arena. Precios: Platea Baja desde $85.000 a $110.000; Campo Sentado desde $105.000 a $125.000.

Mendoza:

Fecha: Jueves, 30 de octubre de 2025.

Jueves, 30 de octubre de 2025. Hora: 21:30

Lugar: Arena Maipú.

Arena Maipú. Entradas: Ticketek

Ticketek Precios: Desde $55.000 a $120.000 + cargo por servicio.

Córdoba:

Fecha: Viernes, 31 de octubre de 2025.

Viernes, 31 de octubre de 2025. Hora: 21:30

Lugar: Quality Arena

Quality Arena Entradas: Ticketek

Ticketek Precios: Desde $40.000 a $85.000

image Juanes. Créditos: Movistar Arena

Linkin Park

La banda regresa a Argentina en el marco de su "From Zero World Tour".

Fecha: Viernes, 31 de octubre de 2025.

Viernes, 31 de octubre de 2025. Hora: 20:00

Lugar: Parque de la Ciudad.

Parque de la Ciudad. Entradas: A la venta a través de AllAccess.com.ar .

A la venta a través de . Precios: General Admission: $90.000. Front Field: $180.000. LPU PIT 1 & 2: $230.000.

image Linkin Park. Créditos: All Access

Eladio Carrión

El show es parte de su "LATAM Tour".

image Eladio Carrión. Créditos: Movistar Arena