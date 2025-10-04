La fuerte decisión de Daniela Celis tras la gran mejoría de Thiago Medina que sorprendió a todos

Daniela Celis participó en la Peregrinación a Luján para agradecer la notable mejoría en la salud de Thiago Medina , padre de sus hijas, quien se recupera del grave accidente de moto que sufrió el pasado 12 de septiembre. La ex participante de Gran Hermano ha hecho pública su devoción y ha convocado a constantes cadenas de oración.

Este sábado, en el marco de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján , Daniela Celis se unió a los miles de fieles que caminaron hacia la Basílica. Acompañada por su hermana Mara, la influencer compartió en sus redes sociales una imagen de la masiva convocatoria, dejando claro que su presencia tenía un propósito especial: agradecer y seguir pidiendo por la completa recuperación de Thiago .

La peregrinación de Celis se produce tras recibir noticias alentadoras sobre el estado de salud de Medina , quien, después de pasar 20 angustiosos días en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, ha mostrado una evolución favorable:

"Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme", expresó recientemente en sus redes. Además, confirmó que ya no requiere soporte de oxígeno, un paso clave hacia su salida de la terapia intensiva.

Desde el primer momento, la fe ha sido el pilar fundamental para Daniela Celis y el entorno de Thiago. La joven ha utilizado su alcance en redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores a través de la oración. "Él ya sabe que están ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón", manifestó, reconociendo el impacto que estas muestras de afecto han tenido en el ánimo de la familia.

La participación de Daniela Celis en la peregrinación no solo refleja su gratitud por la "milagrosa recuperación" de Thiago Medina, sino que también reafirma el rol central que la fe y el apoyo comunitario han jugado en este difícil proceso que, afortunadamente, parece encaminarse hacia un desenlace positivo.