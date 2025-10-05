De profesión abogada, la huésped de la diva atravesó una fuerte pérdida y relató el difícil momento que atraviesa: los detalles.

En una velada cargada de sensibilidad, la abogada y esposa del recordado Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, abrió su corazón en el programa de Mirtha Legrand. A nueve meses de la partida del periodista, las palabras de la mediática evocaron su ausencia.

El clima en el estudio de Canal Trece era de una expectativa respetuosa. Cuando Mirtha, le dio el pie para hablar de su presente, el rostro de Marcovecchio se tiñó de una inevitable melancolía. La pregunta flotaba en el aire y la respuesta llegó cargada de un peso que el tiempo aún no ha logrado alivianar.

Un dolor que sigue presente Embed - Una invitada de Mirtha Legrand relató su difícil presente y conmovió a la mesaza: "Sola con mi familia"

“Fue hace nueve meses, estamos hablando de Lanata. Es un término muy fuerte, me pesa mucho, es un estado”, expresó con la voz entrecortada, buscando las palabras precisas para describir el sentimiento. En ese instante, el silencio se apoderó de la mesaza. Mirtha Legrand, junto a los demás invitados, la contuvo con una mirada de profunda empatía.

Lejos de quedarse en la tristeza, Elba Marcovecchio aprovechó el espacio para transformar su experiencia personal en un mensaje de alcance universal y conectó su propia vivencia con la de tantas otras personas que han enfrentado una pérdida similar: