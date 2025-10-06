Quién es y a qué se dedica Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara
En las últimas horas dieron a conocer información sobre el hombre que conquistó el corazón de la mediática.
Wanda Nara está a pocos días de estrenar el ciclo de MasterChef Celebrity y, mientras esperaba el ansiado debut, disfruta de sus días con sus hijos y con Martín Migueles, el misterioso hombre que apareció en su vida hace algunas semanas. Si bien ella lo presentó solo como personal trainer, el vínculo sería muy diferente.
Luego de los Martín Fierro de televisión, Migueles fue quien pasó a buscar a la conductora de Telefe por el prestigioso Hotel Hilton, pero no se sabe si pasaron la noche juntos tras la fiesta. En medio de todo esto, volvieron a mostrarse caminando junto a las hijas de la mediática.
En Mujeres Argentinas (El Trece) dieron a conocer información sobre la pareja de Wanda. Fue el periodista Gustavo Méndez quien dio a conocer a qué se dedica Martín Migueles y fue contundente con la información: "No es personal trainer. Él importa tecnología".
Video: quién es y a qué se dedica Martín Migueles, el novio de Wanda Nara
"Trae tecnología de la manzanita sobre todas las cosas y tiene un emprendimiento de skin care. No sé si ahí estaría traccionando y habría negocio con Wanda Nara", subrayó el panelista de El Trece respecto al lado laboral de Migueles.
Pero esto no es todo, ya que Gustavo Méndez confirmó que "era amigo de Elías Piccirillo, detenido y exesposo de Jésica Cirio. Le hicieron tres allanamientos porque él le alquilaba a Elías Piccirillo y cuando la Justicia decidió hacer los allanamientos antes de la detención, allanaron la casa cuando estaba con su expareja y los hijos de su expareja". También contó que se está investigando si tendría negocios con el empresario detenido.