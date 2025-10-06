En las últimas horas dieron a conocer información sobre el hombre que conquistó el corazón de la mediática.

Dieron a conocer datos sobre el novio de la empresaria. Fotos: RS Fotos/ captura de video YouTube/ El Trece.

Wanda Nara está a pocos días de estrenar el ciclo de MasterChef Celebrity y, mientras esperaba el ansiado debut, disfruta de sus días con sus hijos y con Martín Migueles, el misterioso hombre que apareció en su vida hace algunas semanas. Si bien ella lo presentó solo como personal trainer, el vínculo sería muy diferente.

Luego de los Martín Fierro de televisión, Migueles fue quien pasó a buscar a la conductora de Telefe por el prestigioso Hotel Hilton, pero no se sabe si pasaron la noche juntos tras la fiesta. En medio de todo esto, volvieron a mostrarse caminando junto a las hijas de la mediática.

En Mujeres Argentinas (El Trece) dieron a conocer información sobre la pareja de Wanda. Fue el periodista Gustavo Méndez quien dio a conocer a qué se dedica Martín Migueles y fue contundente con la información: "No es personal trainer. Él importa tecnología".

Video: quién es y a qué se dedica Martín Migueles, el novio de Wanda Nara Quién es y a qué se dedica Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

"Trae tecnología de la manzanita sobre todas las cosas y tiene un emprendimiento de skin care. No sé si ahí estaría traccionando y habría negocio con Wanda Nara", subrayó el panelista de El Trece respecto al lado laboral de Migueles.