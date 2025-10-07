Las imágenes de Verónica Castro que generan alarma y preocupación por su estado de salud

La icónica figura mexicana apareció en el aeropuerto de su país causando una fuerte impresión al mostrarse asistida y molesta con preguntas de la prensa.

El regreso de una de las figuras más queridas de México no pasó inadvertido, aunque no fue por los motivos que sus fanáticos hubiesen deseado. Este martes, el programa DDM (América TV) mostró imágenes contundentes de Verónica Castro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue interceptada por la prensa mientras era trasladada en silla de ruedas y asistida con un tanque de oxígeno. La actriz, que siempre genera revuelo, tuvo que enfrentar a los reporteros que la esperaban.

Acompañada por personal de asistencia, la intérprete de grandes telenovelas atravesó la terminal aérea con una cánula nasal recibiendo oxígeno portátil. Ante la preocupación de los medios, Verónica Castro explicó que el uso del oxígeno está relacionado con una simple facilitación para moverse y negó categóricamente estar padeciendo una enfermedad grave. Al ser consultada directamente por su estado de salud, ella misma se encargó de aclarar: “Estoy bien, es por comodidad para caminar”, declaró actriz ante los micrófonos de varios programas mexicanos de espectáculos.

En el mismo sentido, la estrella de Los ricos también lloran, aclaró que su traslado en silla de ruedas no se debía a un impedimento físico que le imposibilitara la marcha, sino a una necesidad pragmática. Su objetivo principal era poder trasladarse con rapidez por las amplias instalaciones del aeropuerto, buscando mayor confort y agilidad en el recorrido. Con esta explicación, la actriz intentó disipar cualquier rumor sobre su estado.

Los detalles de la situación de salud de Verónica Castro y los escándalos que la rodean Verónica Castro generó preocupación por su estado de salud Verónica Castro generó preocupación por su estado de salud. Video: DDM (América TV) Sin embargo, el clima se enrareció rápidamente. Durante el encuentro, Verónica Castro sostuvo un tenso cruce con una reportera que, al parecer, insistía en obtener declaraciones sobre la polémica que la une a Yolanda Andrade. La paciencia de la actriz se agotó y su respuesta fue firme: “Siempre está necia en lo mismo, siempre en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa”, le dijo la intérprete a la reportera que intentaba obtener declaraciones de la artista.