Los burlescos dichos de Malena Pichot sobre la violencia sufrida por Robertito Funes Ugarte en una marcha

La esfera mediática argentina se enciende una vez más a raíz de un fuerte cruce que ha escalado en las últimas horas, enfrentando a dos personalidades reconocidas del medio. El epicentro del conflicto radica en la cobertura de la reciente marcha por el triple crimen de Florencio Varela, un evento que desencadenó una agresión hacia el cronista Robertito Funes Ugarte. La actriz y comunicadora Malena Pichot ha sido la protagonista de la controversia al emitir declaraciones que, lejos de condenar el accionar contra el reportero, lo justificaron de una forma particular, avivando la llama de la disputa en redes y medios digitales.

La situación se intensificó cuando el periodista agredido, Robertito Funes Ugarte, salió al cruce. Él acusó públicamente a su colega de haberse burlado de él en un programa de streaming. El famoso cronista mendocino expresó su indignación al señalar que: “Una pseudo-periodista, conductora, actriz, que hace las cosas muy bien como actriz y que le da trabajo a muchas actrices, se mofó de mí con otras compañeras en esa radio que no se sabe quién las paga, justificó que me hubiesen rajado y echado". Este señalamiento no tardó en tener una respuesta de la aludida, quien decidió aclarar su postura respecto a lo que había ocurrido en la manifestación.

En su réplica, Malena Pichot buscó delimitar sus palabras, intentando distanciar su comentario de cualquier aval a la violencia física. Ella sostuvo una posición que generó aún más debate: “No me hice eco de un hecho de violencia, sólo dije que está bien que lo arriaran. Usé la palabra ‘arriar’. Eso no implica contacto físico. Como hacen con las vacas que las arrean, pero nadie las toca”. Con esta justificación, la comunicadora quiso matizar su intervención, aunque la elección de la palabra generó un fuerte impacto en el público y en el propio damnificado.

Las picantes declaraciones de Malena Pichot sobre Robertito Funes Ugarte Malena Pichot hizo picantes declaraciones sobre la violencia que sufrió Robertito Funes en una marcha Malena Pichot hizo picantes declaraciones sobre la violencia que sufrió Robertito Funes en una marcha. Video: Intrusos (América TV) La justificación de la comunicadora se basó en el contexto en que se dio la situación y la percepción sobre las intenciones del periodista al asistir al lugar. Lejos de condenar la serie de empujones y maltrato, sí defendió que se lo apartara de la protesta. Pichot insistió en su idea: “No me parece bien que lo hayan empujado, sino que lo arreen hacia afuera de la marcha porque obviamente fue a provocar, sino fue así, todo lo que piensa es provocador”. La comunicadora añadió, con un tono que muchos interpretaron como ironía, que el conocimiento público sobre las posturas ideológicas del reportero influyó en la reacción de los manifestantes.