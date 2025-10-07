El picante descargo de Fabiana Cantilo apuntando contra Mario Pergolini tras su fallido show en Rosario

La reconocida voz del rock nacional se expresó en redes sociales luego de un recital tenso, lanzando acusaciones muy fuertes contra el reconocido conductor.

La reconocida artista Fabiana Cantilo protagonizó un verdadero escándalo tras un recital en Rosario, donde los inconvenientes técnicos en el escenario desataron su furia. Lejos de calmarse, la cantante utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de declaraciones explosivas, arremetiendo duramente contra la prensa y, de manera particular, contra el conductor y empresario Mario Pergolini. La situación escaló rápidamente y las palabras de la artista no tardaron en generar revuelo en el mundo del espectáculo.

La mecha que encendió el conflicto fue el descontento de Cantilo con el funcionamiento del show. Posteriormente, a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la artista no se guardó nada al expresar su hartazgo y resentimiento. Visiblemente enojada, manifestó sin filtro: “Me hinché los huevos, viejo. Toda mi vida con miedo a los periodistas, a Pergolini, a todos esos machistas que me hicieron mier*”. Estas palabras se viralizaron de inmediato, poniendo el foco en viejas tensiones de la escena del rock nacional.

Pero la situación tomó un giro más serio cuando Cantilo advirtió que no se quedará de brazos cruzados, anunciando la posibilidad de llevar sus reclamos a la Justicia. La cantante reveló que ya inició contacto con su asesor legal, desafiando a quienes la critican: “No te tengo miedo una mier*. Acabo de llamar a mi abogado”. Además, elevó la apuesta al agregar: “Te vas a comer un juicio, porque no se puede editar una mentira. Si no pueden dejar de drogarse, es problema de ustedes”. Sus dichos, que mezclan el enojo personal con acusaciones fuertes, reavivaron el debate sobre la ética en los medios.

En medio de su descargo, la artista también abordó su propio y difícil proceso de superación personal, desmintiendo cualquier versión que pusiera en duda su esfuerzo. Visiblemente molesta por especulaciones, preguntó de manera contundente: "¿Qué falopa, pelot*? ¿Sabés lo que fue dejar de drogarse en el medio del rock?". Con esta frase, buscó cortar de raíz cualquier rumor, sentenciando finalmente su posición con una advertencia: "El karma les va a volver a todos los que hablan sin saber".