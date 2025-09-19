Malena Pichot liquidó a Pedro Rosemblat por la polémica entrevista con Gustavo Cordera

Luego del mano a mano con el famoso rockero argentino, la reconocida comediante no dudó en apuntar fuerte contra el líder del canal de streaming Gelatina.

La comediante y comunicadora Malena Pichot dirigió sus potentes críticas hacia su colega Pedro Rosemblat, manifestando una profunda decepción por el espacio concedido al músico Gustavo Cordera, actualmente procesado por instigar al odio colectivo. Para la también actriz, el encuentro representó una clara transgresión a los valores que, supuestamente, debería defender Gelatina, el espacio del entrevistador.

El núcleo de la controversia se remonta a declaraciones aberrantes realizadas por el artista en 2016, que lo obligaron a un retiro forzoso de la escena pública. En aquel entonces, el cantante proclamó: “Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la conc* caliente quiere cog* con vos, vos no te las puedas cog*. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”. Estos dichos constituyen el fundamento por el que el artista sufrió el repudio.

Frente a la idea de una supuesta "cancelación", la opinión de Pichot fue contundente. Sobre el intérprete, argumentó: “Queremos no verlo o no escucharlo porque si dejás de ser famoso, no es que te morís. El tipo no está cancelado y va a hacer un -estadio- Obras que seguramente lo llene y repita entre dos y tres funciones ¿de qué cancelación estamos hablando?”. Acto seguido, trazó una línea divisoria clara entre los profesionales, señalando: “Se preguntan ‘¿Por qué le cuestionan a Pedro y no a Pergolini?’. Cómo lo voy a cuestionar a -Mario- Pergolini que, seguramente, a los 30 años, estaba con Cordera de la mano jugando a la rayuela. La gente no espera nada de Pergolini”.

Qué dijo Malena Pichot sobre la entrevista a Gustavo Cordera

La periodista puso el foco en la audiencia que consume el programa y en la imagen pública del conductor. “Nadie esperaba ver a Cordera en el medio donde trabaja Pedro que, yo entendía, que es un espacio feminista. Perdón si estaba equivocada. Su público es claramente progre y ‘kuka’. Pedro tiene muchas seguidoras mujeres y más que otros comunicadores varones”, continuó Pichot, remarcando la incongruencia entre el contenido emitido y las expectativas de sus seguidoras, un público construido, en parte, por su trayectoria junto a figuras emblemáticas del feminismo.