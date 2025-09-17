La miniserie de ocho capítulos que es ideal para ver de un tirón

HBO Max cuenta con muy buenos títulos para disfrutar desde la comodidad del sillón. Acá te contamos de una miniserie que es perfecta para maratonear.

Las miniseries están en auge y en HBO Max hay una que es ideal para ver de un tirón. Se llama Viudas negras, p*tas y chorras, fue creada por Malena Pichot y producida por la compañía Pampa Films. Se estrenó en junio de este año y es una comedia negra argentina.

La historia gira en torno a Maru y Micaela, dos mujeres que en su juventud se dedicaban al “oficio” de viudas negras: seducían a hombres, los drogaban y los robaban. Con el tiempo cada una tomó rumbos muy distintos: Maru lleva una vida acomodada en un barrio cerrado, con familia y ciertas obligaciones sociales, mientras que Micaela tiene un salón de belleza. Pero su pasado vuelve a perseguirlas cuando una vieja conocida, Paola, les exige que realicen un último trabajo bajo amenaza de exponer todo lo que hicieron.

viudas negras serie La miniserie 'Viudas negras' está disponible en HBO Max

Está protagonizada por Pichot y Pilar Gamboa. A ellas se suman María Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Marina Bellati, Minerva Casero, Agustina Tremari, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Jerónimo Bosia, Georgina Barbarossa, Pachu Peña, Emilia Mazer, Benjamín Rojas, Julián Kartun y Esteban Prol.

La miniserie tiene ocho capítulos de una duración, aproximada, cada uno de 30 minutos. Ha tenido muy buenas críticas y se convirtió en una de las más vistas del año en Flow Argentina, con cientos de miles de usuarios que la consumieron rápidamente tras su estreno.