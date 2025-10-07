Alex Caniggia sorprendió a sus seguidores tras mostrar un drástico cambio físico que consiguió con láser

El mediático inició una gran transformación en su imagen y no dudó en documentarlo en redes sociales revelando el radical tratamiento al que se sometió.

El hijo de Claudio Paul Caniggia, reconocido por su personalidad excéntrica y mediática, ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores con un anuncio que pocos esperaban. Alex Caniggia ha decidido iniciar un proceso de renovación estética profunda que, para sorpresa de muchos, incluye la eliminación de varios de sus tatuajes. El conductor y influencer compartió los detalles a través de sus historias de Instagram, documentando su primera sesión en un centro de remoción láser.

La noticia se conoció mediante una serie de videos y fotos que el mediático subió a su perfil. En los clips, se lo ve junto al especialista a cargo del tratamiento, al que etiquetó en la publicación. Con su estilo característico y efusivo, Alex expresó su entusiasmo por la decisión escribiendo: “¡Se viene con todoooo!”. Este inesperado cambio parece ser el inicio de una transformación que el mediático venía insinuando en sus redes sociales desde hace varias semanas.

Más allá del procedimiento en sí, Caniggia aprovechó para mostrar la buena sintonía que tiene con el profesional a cargo. En otra de las stories, se mostró sonriente posando con el médico y dejó un claro mensaje sobre la seriedad con la que afronta esta etapa: “Fuera los tattoos, los uno con los uno, mi amigo el doc”. Luego, el mediático exhibió una imagen de su brazo completamente vendado, dejando en claro que la primera y dolorosa etapa de la remoción láser ya había finalizado con éxito.

Alex Caniggia mostró su gran cambio físico en redes sociales Alex Caniggia Alex Caniggia en pleno proceso de remoción de tatuajes. Foto: Instagram Alex Caniggia Aunque Alex Caniggia mantuvo en secreto cuáles son los diseños específicos que tiene planeado borrar de su piel, el hecho de comenzar este tratamiento ya implica un quiebre en su imagen pública. El mediático, conocido por su estilo "high society", siempre ha apostado por un look fuerte y distintivo. Esta decisión de "borrar el pasado" estético podría responder a un nuevo ciclo personal y profesional, marcando un antes y un después en su carrera.